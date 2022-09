Presupuesto 2023: Massa blindó su plan económico, ratificó metas y baja de los subsidios energéticos

Al inicio de su disertación, el tigrense detalló la pérdida de megamillonaria por el contexto internacional y la guerra que inició Rusia al invadir Ucrania. Luego, dejó clara la potencialidad nacional a través de “pilares” como la economía del conocimiento, minería y agro, entre otras cuestiones. Tampoco olvidó a la construcción, el turismo y las telecomunicaciones, con la licitación del 5G en febrero próximo. Sí excluyó a la energía “pese a los volúmenes que se manejan, debido a la falta de infraestructura para exportar”.

Seguido a ello, Massa detalló la inversión en áreas centrales de la administración como educación, obra pública, salud, protección social, ciencia y tecnología. Enlazado a ello, remarcó todos los programas de financiamiento con organismos multilaterales.

En cuanto a tarifas, el ministro de Economía señaló: “No queremos que la gente pague más. Queremos que ahorre, y eso significa menor impacto de tarifa y menor impacto en las cuentas públicas”. Después de largos meses, un funcionario de la actual gestión pidió el compromiso de las provincias. De hecho, Massa deslizó la posibilidad de analizar regímenes especiales que tienen sectores y distritos que representan la fastuosa suma de 5% del Producto Bruto Interno (PBI).

Otro tema importante que mencionó el titular de Economía estuvo relacionado al clásico -y, en parte, racional- reclamo de gobernadores para subsidios al transporte público, debido a la diferencia abismal en relación con la región del AMBA. Massa recordó que el tema fue amortiguado por la pandemia pero que vencerá el 31 de diciembre y sugirió encontrar, más allá de lo que se pueda negociar en el Presupuesto 2023, una normativa que despeje este asunto y preocupe todos los años.

Intercambios

El único cruce fuerte ayer en Diputados se dio, como suele ocurrir, a través de la izquierda, tras la acusación de Romina del Plá contra Massa por defender a la patronal en el penoso conflicto por la provisión de neumáticos. El funcionario manifestó, con vehemencia, que el sindicato involucrado “mintió” y que hubieron varias reuniones con todos los involucrados.

Tras el encuentro, el jefe radical, Mario Negri, aseveró que si bien “hay buena predisposición para poder trabajar, debo decir que en algunas cosas veo un exceso de voluntarismo que no se condice con la crisis del momento”.

Negri apuntó dos cosas. En ese sentido, comentó: “Me sorprendió que el ministro diga que la inflación del 60% que se presupuestó no sólo va a ser el piso, sino también el techo. Es más, el ministro ratificó que puede ser inferior. Creo que al ritmo de cómo vamos hoy, más el aumento de tarifas el año que viene, más la falta de claridad en la baja del gasto público, me parece que eso hoy no guarda vínculo”.

El legislador cordobés además enfatizó: “Después, nos llama también la atención las respuestas que nos dio Massa sobre la sostenibilidad del nivel de endeudamiento del Tesoro nacional, que son casi u$s50.000 millones, y a través de Leliq, que son ocho billones de pesos. No parece muy posible poder decir que la apuesta es que si baja la inflación bajarán las tasas de interés. Ahí me parece que puso mucha voluntad. No es lo que pensamos que va a suceder. Creo que se abre un debate que vamos a dar con los funcionarios y con las empresas públicas”.

Sobre la tasa de interés preguntó también el radical -de Evolución, no de la UCR- Martín Tetaz. Esa bancada la comanda Emiliano Yacobitti, quien días atrás mencionó la predisposición para acompañar al Presupuesto 2023 en general, y discutir la votación en particular del articulado. La discusión no continuará mañana, sino el martes próximo, según informó el oficialismo. Se busca aprobación el 26 de octubre próximo.