Congreso: Patricia Bullrich busca sesionar en el Senado y LLA negocia cambios a la ley de Malvinas

Mientras la reforma política sigue frenada, Patricia Bullrich intentará abrir el recinto, con la reforma a la ley de Salud Mental y el Tratado de Cooperación de Patentes (TCP) como posibles temas a tratar. En tanto, en la Cámara de Diputados, el oficialismo se las ingenia para destrabar la ley de Malvinas.

Se viene una semana de desafíos para La Libertad Avanza en el Congreso . En el Senado, a más de un mes de la que fue la última sesión, y mientras la reforma política sigue frenada, Patricia Bullrich intentará abrir el recinto este jueves para avanzar con al menos una parte de los proyectos que tienen dictamen de comisión. Entre ellos, la reforma a la ley de Salud Mental y el Tratado de Cooperación de Patentes (TCP) . En tanto, en la Cámara de Diputados, el oficialismo se las ingenia para destrabar la ley de Malvinas .

Luego de la maratónica sesión de la semana pasada, en la que se aprobó la ley de Discapacidad y la de Inviolabilidad de la propiedad privada , entre otros temas, se viene una semana sin sesión a la vista en Diputados. En cambio, las energías estarán puestas en el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional , que entre otros ítems, endurece las penas para las compañías que exploten recursos naturales en Malvinas sin la autorización argentina.

El texto no reúne los consensos necesarios . Incluso los aliados piden cambios al texto original que fue anunciado por el presidente Javier Milei por cadena nacional. Las miradas están puestas, por caso, en el artículo 111 que generó fuertes polémicas porque establece penas de prisión a quienes realicen actividades por encargo extranjero para alterar procesos electorales o bien, que apunten a manipular la opinión pública mediante desinformación o incluso que promuevan actos de violencia y sabotaje.

En las últimas horas, y pese a que el asesor presidencial Santiago Caputo lo había desmentido en su cuenta de Twitter, se hicieron públicas las preocupaciones por parte de la Casa Blanca . Es que la iniciativa no solo sanciona a las empresas que exploten recursos naturales, sino también a quienes sean sus proveedores . Esto podría afectar a compañías de firma estadounidense que tengan algún tipo de vínculo con compañías que exploten recursos naturales en Malvinas.

Quien hizo público que hay un seguimiento del asunto fue el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau . En tándem con el canciller argentino Pablo Quirno, dieron una conferencia de prensa este jueves. “Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas . Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó Landau en el Palacio San Martín.

Vale recordar que el martes pasado estaba previsto que las comisiones de Defensa, Legislación Penal y de Relaciones Exteriores se reúnan para avanzar con el proyecto mileísta. Pero de manera sorpresiva, el encuentro se suspendió. Para ese entonces, los rumores del malestar por la letra chica por parte de la administración de Donald Trump ya eran públicos y las sospechas de que una cosa estaba vinculada con la otra no se hicieron esperar.

Como sea, fuentes oficialistas de la Cámara baja aseguran que las declaraciones no habrían tenido impacto. “Sigue igual”, dijeron a Ámbito. Aunque, reconocieron que se trata de “una negociación difícil” y que siguen a la búsqueda de consensos con las bancadas aliadas. Por lo pronto, el plenario, que se pateó para este martes a las 16, sigue en pie.

Bullrich vuelve a insistir para sesionar

Hace más de un mes que el Senado no abre las puertas del recinto. La última sesión fue para aprobar (y devolver a Diputados) la nueva carta orgánica del Banco Central y los cambios en el régimen de Zona Fría.

Desde entonces, la jefa de bloque del oficialismo intentó abrir el recinto, pero no tuvo éxito. Esta semana, hará un nuevo prueba. Por un lado, apunta a darle media sanción a la reforma de la ley de Salud Mental sancionada durante el kirchnerismo, tema que desde hace meses pulula en la Cámara alta. Finalmente esta semana, Bullrich logró hacerse de las firmas suficientes para que el texto llegue al recinto.

Ese tema figura entre sus prioridades a tratar, junto con el Tratado de Cooperación de Patentes (TCP) que está frenado en el Congreso desde los años ‘90 y que es fuertemente resistido por la industria farmacéutica.

Bullrich busca abrir el recinto a más de un mes de la última sesión. Senado

Otros temas que se encuentran en el tintero y que podrían ser llevados al recinto por contar con dictámenes de comisión son, por un lado, el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por la bancada de la UCR, y que busca captar inversiones superiores a los u$s12 millones a partir de la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y de la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA generados por la actividad.

Asimismo, se encuentra listo para ser votado por el cuerpo de la Cámara alta el marco regulatorio para el mercado de carbono en la Argentina, y para la emisión y desarrollo de activos financieros ambientales. Este tema también fue impulsado por los aliados de La Libertad Avanza.

Ahora bien, la concreción –o no– se la sesión se terminará de definir en Labor Parlamentaria, reunión de la que participan los jefes de bloque. Por lo pronto, las intenciones por parte de la exministra de Seguridad para sesionar están. Y, mientras tanto, la porteña sigue dando de qué hablar con sus declaraciones en medios y sus posteos en redes que se prestan a libre interpretación.

En este contexto, sigue sin haber novedades sobre la Reforma Política que busca eliminar las PASO. Los senadores están a la espera de señales de la Casa Rosada, ya que las negociaciones están a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Al menos hasta ahora, "el Colo" no tendría los votos suficientes para llevar el tema al recinto.