PRO corre el foco de CFK e inicia puja por supuesto adoctrinamiento escolar

Los representantes del PRO apuntaron contra el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Educación, Alberto Sileoni y contra el titular de SUTEBA, Roberto Baradel. Justamente el gremialista se preguntó al respecto: “¿Ya no se puede hablar de odio o discriminación en las escuelas? Estamos complicados”. Y arremetió contra la oposición: “Algunos no quieren hablar de odio No es adoctrinamiento. Las escuelas tienen que ser territorio de paz, se tiene que desterrar el odio. Pero algunos no quieren hablar de odio porque lo proponen todos los días”.

Para el PRO, el Frente de Todos busca “hacer un lavado de cabeza en los pibes. No se puede permitir. Los dejan sin clases y cuando vuelven, les meten ideas en la cabeza. Los padres están preocupados y nos lo hicieron saber. Con los chicos, no”, le dijo a un diputado bonaerense a este diario. Y agregó: “No pudieron instalar su texto en el Congreso ni en la Legislatura y ahora lo quieren hacer a través de un golpe bajísimo como es colarse en la mente de un pibe o una piba”.

Sobre lo ocurrido, el ministro de Educación, Alberto Sileoni expresó que mandamos un comunicado a todas las escuelas repudiando el hecho del 1 de septiembre para instar a la reflexión. Y los docentes tienen que decir algo sobre lo que pasó con Cristina Kirchner ya que para algunos es un hecho de profunda gravedad institucional” aunque “para otros es un hecho delictivo individual y le están bajando el precio al ataque”.

P18 - Nacional 1_opt.jpeg cruce. En conferencia de prensa, la oposición cargó contra el Gobierno bonaerense, en especial contra Kicillof y el ministro Alberto Sileoni.

Debate

Y fue contundente: “Si para ellos no hay relación con los discursos de odio que se han instalado en la Argentina, bueno, nosotros sí creemos que hay relación. A la oposición no les conviene que se abra este debate. Pero, cómo no se va a hablar en la escuela de un hecho de gravedad institucional inusitada. Y la escuela no puede ser tolerante con los discursos de discriminación”.

Desde el Frente de Todos entienden que la estrategia del PRO pasa por “llevarse la marca” y desviar la atención de lo sucedido el pasado jueves en Recoleta. Sobre esto la diputada nacional por Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, manifestó que “cuando no podés tapar el sol con la mano lo que haces en este caso es inventar cualquier excusa para poder distraer”. Y cerró: “Ninguna docente y ninguna directiva tiene puesto el ojo en adoctrinar a los pibes, sino en educarlos, en levantar las banderas de la Argentina y, en estos momentos más que nunca, abrazar muy fuerte la democracia”.