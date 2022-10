Qatar 2022 será el “último tren” de Messi para ganar la Copa del Mundo

“Me siento bien físicamente y este año pude hacer una óptima pretemporada, cosa que no había podido el año pasado...”, comentó Messi en diálogo con Espn Argentina.

“Era fundamental para llegar a donde estoy, con un gran estado de ánimo y mucha esperanza”, completó el seis veces ganador del Balón de Oro que el año pasado celebró la Copa América con la Selección nacional al ganarle la final a Brasil en el Maracaná.

“Cuento los días que faltan para el Mundial...”, confesó el delantero del París Saint-Germain que con su selección convirtió dos dobletes en los últimos amistosos frente a Honduras y Jamaica en Estados Unidos.

Ansiedad

En esos duelos celebró su centésimo triunfo en 164 partidos con la casaca “albiceleste”, con la que es el máximo goleador histórico y elevó a 90 su cosecha personal, cifra solo superada a nivel de selecciones por el portugués Cristiano Ronaldo (117) y por el iraní Ali Daei (109).

La Argentina, que está invicta en 35 partidos (24 triunfos y 11 empates), “siempre es candidata”, afirmó Messi, al reconocer que siente una mezcla de “nervios y ansiedad” pensando en el Mundial. “Quisiera que fuese ya. No vemos la hora de que llegue, pero al mismo tiempo tenemos cagazo porque queremos que nos vaya bien”, explicó al reconocer que la Argentina llega “en un buen momento y con un grupo unido y fuerte”.

De todos modos destacó que “en un Mundial puede pasar cualquier cosa y todos los partidos son difíciles y eso es lo que lo hace tan especial porque no siempre los favoritos terminan ganando”.

“No sentimos que vayamos a ser los grandes favoritos porque hay selecciones que hoy por hoy están por encima de nosotros, pero estamos cerca”, explicó.

En relación con su popularidad, que quedó de manifiesto en el último amistoso frente a Honduras cuando tres aficionados ingresaron al campo de juego para intentar sacarse una foto o estampar su firma en la espalda antes de ser retirados por miembros de la seguridad, aclaró: “Soy una persona normal que no necesita mucho más que el afecto de su familia y de sus amigos, que son pocos, pero de verdad”.

“Es cierto, muchas veces es difícil hacer una vida normal, sobre todo cuando salimos con mi familia y no podemos ir a ciertos lugares. Me pierdo de hacer muchas cosas y los chicos son los que más sufren por eso”, aseguró.

“Yo soy feliz y hago lo que me gusta y lo que soñé de niño”, completó al destacar que fue educado por sus padres para vivir sin lujos y con valores muy marcados, como los que le inculcó Barcelona, club en el que se formó y debutó como profesional.

Ante una pregunta, dejó flotando una duda: “No voy a ser entrenador, pero (Zinedine) Zidane dijo eso y después fue técnico y campeón de Champions”, señaló el capitán de la Albiceleste.

“Me gusta la dirección deportiva, el armado de grupo, acompañar al técnico, pero tampoco lo tengo claro al ciento por ciento”, comentó.

Sobre el arranque mundialista en la zona C, frente a Arabia Saudita, México y Polonia, sostuvo que “muchos chicos van a jugar su primer Mundial, su primer partido y quieras o no esa ansiedad no sabés cómo la va a manejar cada uno”.

“Va a estar lleno de argentinos y eso hace que juegues más acelerado. Es importantísimo ganar el primer partido y no va a ser fácil. El Mundial pasado creíamos que iba a ser fácil, que íbamos a ser primeros del grupo y estábamos mirando los cruces... y no”, dijo el exdelantero de FC Barcelona de España. Messi dijo considerarse “uno más del grupo” y elogió al entrenador, Lionel Scaloni, por ser “una persona muy cercana, que habla muchísimo con el jugador, que intenta estar siempre para lo que sea”.

Reconocimiento

“Scaloni es una persona que lo vive muchísimo, trabaja por y para el fútbol, le encanta lo que hace y sufre muchísimo los partidos. Se merece todo lo que vivió porque no fue fácil el proceso que le tocó agarrar... él fue el que armó todo esto”, reconoció.

En referencia a su partida de Barcelona, Messi explicó que fueron sus hijos los que más sufrieron en ese momento, pero también los que más rápido y mejor se adaptaron al nuevo entorno parisino.

“Era lo que más nos preocupaba”, confesó al afirmar que la adaptación a una nueva escuela y a los nuevos compañeros de sus hijos fue toda una cuestión.

“Para ellos fue algo normal, pero nosotros sufríamos mucho con Antonella. El primer día de clases, cuando los dejamos en la escuela, nosotros nos fuimos llorando, sufriendo por ellos, pero fue al pedo porque resultó espectacular”, completó.

“En Barcelona teníamos todo, una vida hecha y llegar a un lugar nuevo, con un idioma diferente, no es fácil. Lo nuevo siempre da temor”, explicó.

En ese sentido, Barcelona acaba de reiterar que su sueño es “repatriar” al argentino que logró todos los títulos posibles con el club catalán, que lo vio partir en 2020 debido a la crisis financiera que atravesaba como consecuencia de la pandemia y de las malas administraciones.

Barcelona contempla beneficios por 274 millones de euros para esta temporada e ingresos récord por 1.255 millones de euros, según explicó el vicepresidente financiero, Eduard Romeu.

Las cifras incluyen ingresos por más de 450 millones de euros por la cesión de los derechos televisivos a largo plazo que le permitieron cerrar la temporada que concluyó el 30 de junio con ganancias cercanas a los 100 millones de euros.

“Barcelona volvió a la buena senda e ingresa así a un nuevo círculo virtuoso”, destacó Romeu, al remarcar que los gastos para el próximo año ascienden a 1.065 millones de euros, de los cuales 656 millones corresponden a la masa salarial, que fue recortada en 617 millones en la temporada 2020-21 y en 518 millones en la anterior.

Frente a ese escenario, Romeu reconoció que el sueño de Barcelona es volver a contar con Messi y dijo: “En este club, él siempre tendrá las puertas abiertas”.

“Es una cuestión de gestión deportiva y si la dirigencia que se ocupa del tema lo desea, trabajaremos por ese objetivo”, anticipó al descartar que el salario del argentino pueda ser esta vez la traba para lograr su ansiado regreso. “Ya demostramos que somos capaces de hacer milagros”, resumió Romeu, que reza porque se concrete un nuevo milagro y Messi finalmente vuelva a la que fue su casa por tantos años.

Messi, entre tanto, reza por coronar su sueño de alzar la Copa del Mundo y la próxima parece ser la última oportunidad que tendrá de lograrlo.