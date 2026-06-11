HBO Max estrenó una inquietante película de suspenso, que ya genera repercusión entre los fanáticos del terror

La historia sigue a dos hermanos que intentan escapar de un pasado traumático y terminan atrapados en una pesadilla mucho peor.

El catálogo de HBO Max sumó el pasado 5 de junio una de las apuestas latinoamericanas de terror más comentadas de las últimas semanas. Se trata de El Susurro , una película dirigida por Gustavo Hernández Ibáñez , que combina thriller psicológico, terror sobrenatural y drama familiar, en una historia que transcurre en un entorno cada vez más perturbador.

La producción llegó a la plataforma como parte de los estrenos de junio y rápidamente comenzó a llamar la atención de los seguidores del género, gracias a una trama que mezcla violencia doméstica, redes criminales y antiguas maldiciones familiares.

Con su apuesta por la tensión permanente y un enfoque oscuro, El Susurro se convirtió en uno de los títulos destacados dentro de la programación de HBO Max para junio.

La historia gira alrededor de Lucía y Adrián , dos hermanos que escapan de la violencia ejercida por su padre . Con la intención de comenzar una nueva vida, ambos encuentran refugio en una antigua mansión alejada de la ciudad. Lo que inicialmente parece una oportunidad para dejar atrás el horror, rápidamente se transforma en una experiencia todavía más aterradora.

A medida que pasan los días, Lucía empieza a sospechar que algo raro pasa en los alrededores de la propiedad. Sus investigaciones la llevan a descubrir una red criminal vinculada con la producción de películas snuff, un hallazgo que la posiciona junto a su hermano en una situación de extremo peligro.

El relato no se limita únicamente a la amenaza representada por los vecinos de la zona. La protagonista también deberá enfrentarse a una antigua maldición familiar que parece haberlos seguido hasta su nuevo escondite y que empieza a manifestarse mediante sucesos cada vez más inquietantes. La combinación de crimen organizado, secretos familiares y fenómenos paranormales construye una atmósfera que mantiene la tensión durante toda la película.

En esta oportunidad, Hernández vuelve a trabajar sobre elementos habituales dentro de sus obras, como los espacios aislados, los personajes atrapados en situaciones límite y la presencia constante de amenazas invisibles. La diferencia es que en El Susurro incorpora una fuerte capa social vinculada a la violencia intrafamiliar y a distintas formas de explotación.

Trailer de El Susurro

Embed - El Susurro Tráiler Oficial

Reparto de El Susurro

Luciano Cáceres

Ana Clara Guanco

Marcelo Michinaux

Darío Lima

Horacio Camandulle

Rasjid César

Joro Gorfain

Machu Gutiérrez

el susurro

Uno de los estrenos destacados del mes

La llegada de El Susurro forma parte de una estrategia de HBO Max orientada a ampliar su oferta de cine latinoamericano dentro del género de terror. Durante los últimos años, las producciones de Argentina, Uruguay y otros países de la región lograron una creciente presencia en plataformas internacionales.

En ese escenario, la película dirigida por Gustavo Hernández aparece como una de las apuestas más fuertes del mes dentro de la plataforma. La mezcla entre thriller, terror y drama le permitió diferenciarse de otras producciones recientes. Además, su llegada coincide con un período especialmente activo para HBO Max, que durante junio también incorporó documentales, series originales y nuevas películas destinadas a distintos públicos.

Para quienes buscan una historia cargada de tensión, secretos y miedo, El Susurro, uno de los estrenos latinoamericanos más comentados del inicio de junio, aparece como una de las opciones más interesantes disponibles actualmente en HBO Max.