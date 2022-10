Raid de ministros defendió el Presupuesto 2023 y opositores ya advierten sobre el articulado

“El año que viene es el año que va a haber más obra pública en la Argentina. Es una definición política de nuestro gobierno”, lanzó por la tarde el ministro de Obra Pública, Gabriel Katopodis. Y agregó: “¿Por qué creerme? En medio de la pandemia, cuando no se sabía qué hacer con esa tragedia, hicimos hospitales récord y se sumaron 4.000 camas al sistema de salud. En relación con el empleo, iniciamos la gestión con menos de 300.000 trabajadores en la construcción, hoy pasamos los 450.000 y, en los próximos meses, esperamos estar encima de los 500.000. En cada rincón de la Argentina no hay municipio que no tenga una obra que esté en contacto con nosotros, sin importar el color político”.

Por otra parte, Katopodis destacó que hacia el final de la gestión, el presupuesto destinado al área de su competencia se habrá incrementado en un 633%. En el caso de las provincias del denominado “Norte Grande” -liguilla de gobernadores y operadores extraoficiales dispuesta a esquilmar cualquier gestión nacional-, el funcionario dejó claro que la suba será del 750%. Ambas cifras son nominales y no reales, es decir, sin considerar la inflación de la gestión kirchnerista.

Salud

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Terragona, suplantó a la -de nuevo- ausente Carla Vizzotti. “Ya se han adquirido las vacunas para todas las necesidades del año que viene. Pareciera que hay menos presupuesto, pero ya tenemos compradas las del calendario y las de covid”, expresó la funcionaria.

Reconocimiento

“Es muy difícil recuperar salario con una inflación tan alta, pero la reapertura paritaria no se le niega a nadie”, manifestó ayer el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien resaltó la tasa de creación de empleo del país -mes a mes- y dejó clara la necesidad de cubrir el “13% de empresas con puestos sin ocupación por habilidades especiales”.

Lupa de “lilitos”

Desde la Coalición Cívica se advirtió que “el Presupuesto 2023 se basa en proyecciones de variables macroeconómicas que consideramos incumplibles: tasa de inflación, la tasa de devaluación y la tasa de variación del PBI”.

La CC rechaza un puñado de artículos. Uno de ellos es el 6 y, sobre ello, los “lilitos” dijeron: “Determina el empleo público nacional pero, lejos de ser efectivo para poner un límite a su crecimiento, exceptúa a una gran cantidad de reparticiones del Estado y faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a incrementar la cantidad de cargos que se supone limitada por el artículo”.

Además de no avalar la eximición de tasas e impuestos por licitaciones del gasoducto “Néstor Kirchner”, la CC pide -como muchos opositores- dinamitar el artículo 96, “que delega facultades en el PEN para el establecimiento y aumento de derechos de exportación”, es decir, las retenciones al campo.

IARAF

“El gasto público primario tendría en 2023 su segunda caída real consecutiva. Se reduciría aproximadamente un 3,4% y el gasto total lo haría en un 2%. Esta discrepancia obedece a que las rentas de la propiedad (intereses de la deuda) se incrementarían un 16% en términos reales”, remarca el documento de Nadin Argañaraz.

“Respecto al año 2019, el gasto total de 2023 sería del mismo tamaño real. Por su parte, el gasto primario terminaría registrando un aumento de su tamaño real del 8%. Entre los gastos que más aumentarían su tamaño se destacan el déficit operativo de las empresas públicas, con una variación real del 90%. La inversión real directa (básicamente la obra pública) crecería un 73% y las transferencias de capital (principalmente a provincias) se incrementarían un 45%. Por su parte, las remuneraciones reales crecerían un 7% entre ambos años”, sostiene el informe.

El IARAF también explicó: “Entre los gastos que terminarían el 2023 con un tamaño real menor que el 2019 se destacan las Prestaciones a la seguridad social y los intereses de la deuda. Las prestaciones caerían un 6% real y los intereses de la deuda un 43% real. La reestructuración de la deuda de los últimos años impacta en la caída de intereses de este periodo, aun considerando el aumento previsto entre 2022 y 2023”.

Al cierre de esta edición disertaba la titular de la ANSeS, la camporista Fernanda Raverta.