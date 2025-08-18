Caballito, el barrio más codiciado de la ciudad: récord de edificios a estrenar

En Caballito, el m2 se acerca a los u$s4.000. Según Reporte Inmobiliario, actualmente hay 52 emprendimientos activos en la zona.

Caballito lidera el ranking de los barrios más buscados para vivir en la Ciudad de Buenos Aires. Su ubicación estratégica, la calidad de vida que ofrece y la permanente expansión del mercado inmobiliario lo consolidan como el barrio más elegido.

Según el último relevamiento de Reporte Inmobiliario, realizado por 21° año consecutivo, la zona comprendida entre las calles Río de Janeiro, Av. Rivadavia, Av. La Plata, Directorio, Curapaligüe, Donato Álvarez, Juan B. Justo, San Martín, Gaona y Ángel Gallardo mantiene un dinamismo interesante. En la zona se registran 52 emprendimientos activos , con 4 ya finalizados y el resto en distintas etapas de construcción.

De esos 52 desarrollos, Reporte Inmobiliario identificó que 32 están en obra -con diferentes grados de avance-,16 aún no comenzaron y 20 tienen menos del 10% de avance, lo que indica que están en etapas iniciales. Por el contrario, 6 proyectos superan el 90% de ejecución y podrían estar listos para ser entregados antes de fin de año.

La superficie total en construcción alcanza los 144.340 m², lo que representa un incremento del 15,3% respecto al año pasado. A esto se suman otros 5.244 m² ya construidos, correspondientes a edificios terminados.

El valor promedio del metro cuadrado en este área se ubica en u$s3.233, marcando una suba interanual del 1,53%, lo que refleja una tendencia de recuperación sostenida en los precios desde la caída post-2019.

Si bien aún se encuentra un 10,52% por debajo del pico histórico registrado en 2019, el valor casi se triplicó desde 2005, cuando el metro cuadrado costaba apenas u$s1.078.

Actualmente, las unidades en venta tienen un rango que va desde los u$s2.781/m² hasta los u$s3.898/m², dependiendo de la ubicación y características del proyecto. Las propiedades sobre la avenida Pedro Goyena, por ejemplo, alcanzan valores promedio de u$s3.493/m², lo que representa un 8,04% más que en otras zonas del barrio.

Un barrio en constante transformación

La sostenida cantidad de emprendimientos en Caballito lo posiciona como uno de los focos de mayor concentración de desarrollos de toda la ciudad. A pesar del contexto económico general, la inversión inmobiliaria sigue apostando fuerte en esta zona, impulsada por la demanda activa y la percepción de Caballito como un barrio con alta calidad urbana, buenos accesos, oferta educativa, espacios verdes y una fuerte identidad barrial.

Diversos estudios, como los realizados por la Universidad de San Andrés (UDESA) y el portal Mercado Libre Inmuebles, coinciden en que Caballito lidera el volumen de búsquedas online por parte de potenciales compradores y locatarios. Parte de su atractivo se debe a que es considerado el barrio ideal por muchos habitantes del corredor oeste del Gran Buenos Aires, que aspiran a mudarse a un barrio céntrico, con buena conectividad, pero sin resignar estilo de vida residencial.

La combinación de infraestructura consolidada, nuevos desarrollos, una demanda activa y constante, y precios aún por debajo del récord histórico, hacen de Caballito una de las zonas con mayor proyección inmobiliaria de la ciudad.