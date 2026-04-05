La historia del Palacio de los Patos, el edificio palermitano residencia de artistas como Charly García

Este ícono porteño lleva la arquitectura francesa de Henri Azière, patios internos y valor patrimonial, el edificio atrae compradores e inquilinos de perfil exclusivo y cultural.

Vista interna de los patios del imponente Palacio de los Patos. En un mercado inmobiliario que cambia, este tipo de construcciones conserva un atractivo difícil de replicar

El Palacio de los Patos se alza en Palermo y ocupa media manzana delimitada por Ugarteche, Juan María Gutiérrez, República Árabe Siria y Cabello. Con 22.000 m2 construidos, 144 departamentos distribuidos en seis cuerpos y nueve patios internos, el edificio combina escala, diseño y una identidad arquitectónica que lo distingue dentro del mercado inmobiliario porteño.

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Desde su acceso con rejas de hierro por Ugarteche 3050, detalles como el histórico buzón central, las escaleras de mármol y las barandas de hierro anticipan una construcción pensada para perdurar. Y aún muy vigente dentro del mercado premium.

Muchas de sus unidades conservan vitrales originales, pisos de mosaico en cocinas y carpinterías de época, mientras otras se reciclaron sin perder el espíritu clásico. Esa convivencia entre materiales nobles y actualizaciones puntuales refuerza su atractivo. El edificio no solo impacta por su fachada, también por la calidad de sus espacios comunes y la lógica de sus patios, que aportan luz, ventilación y una sensación de refugio poco habitual en la ciudad.

El Palacio de los Patos se mantiene como uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. Su presencia impone desde la fachada, pero su verdadero valor se encuentra en la historia, la arquitectura y una identidad que atraviesa generaciones.

Entre sus residentes pasaron figuras del mundo cultural. Entre ellos, el músico e intérprete Charly García , la actriz Julieta Ortega y la modelo y empresaria Ginette Reynal , entre otros famosos. También se mencionan historias vinculadas al actor y director de teatro Narciso Ibáñez Menta y relatos sobre presencias que alimentan su mística. Esa combinación refuerza la idea de “edificio con alma”.

Fachada sobre Ugarteche, con balcones de hierro forjado y simetría clásica

Un proyecto nacido en una época de transformación y crisis

El origen del Palacio de los Patos se remonta a fines de la década de 1920. La iniciativa correspondió al hacendado Alfredo Miguel Chopitea, en un contexto donde la alta sociedad comenzaba a migrar desde grandes residencias hacia edificios de renta que mantenían estándares de confort y prestigio.

Mariela Blanco, periodista, historiadora e investigadora urbana, autora de varios libros sobre inmuebles históricos como Tan Buenos Aires (Dunken 2025), reseñó ese momento. “El edificio refleja una etapa de transición social, donde muchas familias dejaron sus mansiones para adaptarse a una vida urbana sin resignar estatus”.

Charly Charly García, en foto de hace más de 10 años, en uno de los ambientes del departamento en Los Patos, reflejo del vínculo del edificio con figuras de la cultura. Gentileza: M. Araujo

La construcción se desarrolló entre 1927 y 1929, con 144 departamentos distribuidos en seis niveles y organizados en torno a nueve patios internos. Esa disposición garantiza luz natural, ventilación y un entorno que aún hoy resulta diferencial.

El apodo “de los Patos” surgió desde el lunfardo. “Pato” aludía a quien atravesaba dificultades económicas. Blanco apuntó que, tras la crisis de 1930 (la Gran Depresión, desatada por la caída de Wall Street en 1929 y con fuerte impacto en la Argentina), muchas familias tradicionales se trasladaron allí. “Lo que empezó como una ironía terminó como un sello de distinción”, señaló.

Arquitectura francesa con identidad local

El diseño original correspondió al arquitecto francés Henri Azière, con adaptación local de Julio Senillosa. La impronta responde a la tradición academicista de la École des Beaux-Arts.

La influencia de René Sergent se percibe en cada detalle. Fachadas simétricas, balcones en hierro forjado, portones ornamentados y una armonía general que remite a París.

Palacio de los Patos Propiedades Palermo Reloj central y jardín interno, uno de los espacios más emblemáticos del Palacio de los Patos Martín Pinus Real Estate

Blanco comentó que ese lenguaje arquitectónico marcó una época: “Buenos Aires miraba a Europa como referencia cultural y estética, y este tipo de edificios expresa ese vínculo de forma clara”.

Los patios internos, con galerías y arcos, generan un clima singular. El ruido de la ciudad queda afuera y aparece una sensación de refugio. Esa característica explica parte de su vigencia.

Un edificio con historia viva

A casi cien años de su inauguración, el Palacio de los Patos mantiene demanda sostenida. Su estado de conservación y su valor patrimonial lo posicionan entre las direcciones más buscadas.

Blanco destacó ese rasgo. “Es un edificio con memoria, donde la arquitectura y las historias personales conviven en el tiempo”.

Palacio de los Patos Propiedades Palermo Antiguo mueble de correspondencia, pieza original que aún se conserva como parte del patrimonio del edificio Mariela Blanco, investigadora urbana

En el segmento de alta gama

El valor inmobiliario refleja esa singularidad. No se trata de un producto estándar, sino de un segmento con lógica propia.

Martín Pinus, fundador y director de Martin Pinus Real Estate, describió el perfil del mercado. “Vivir en estos edificios es ser parte de la historia de Buenos Aires. Son propiedades que representan una experiencia única”.

Living Los Patos Un living con biblioteca en Los Patos. Son viviendas altas de piso a techo

En términos de precios, el rango resulta amplio según estado, ubicación interna y superficie:

Dos ambientes desde u$s70.000, con 55 m2.

Cuatro ambientes hasta u$s800.000, con casi 150 m2.

El valor del metro cuadrado se ubica por encima del promedio del barrio:

Entre u$s3.500 y u$s5.000 por m2.

Las expensas acompañan esa escala:

Entre $180.000 y $350.000 mensuales.

En alquiler, el segmento mantiene valores elevados, con poca rotación:

Desde u$s2.000 mensuales en unidades intervenidas.

Hasta u$s5.000 según metraje y características.

Quiénes buscan este tipo de propiedades

El perfil de comprador resulta específico. No responde solo a variables económicas, sino también culturales. Pinus explicó esa lógica: “son personas con sensibilidad por la arquitectura y la historia, que buscan un hogar con carácter”.

El universo incluye empresarios, profesionales, diplomáticos y figuras del ámbito cultural. También aparecen compradores más jóvenes, con interés en productos diferenciados.

Palacio de los Patos Propiedades Palermo Dormitorio con salida al balcón, aberturas originales y pisos de madera, rasgos típicos de época

Eleonora Molina, titular de Eleonora Molina Propiedades, coincidió en ese punto. “No buscan metros cuadrados a cualquier precio, buscan identidad, solidez y pertenecer a algo único”, afirmó.

La escasez también juega un rol clave. La oferta resulta limitada y cada unidad presenta características propias, lo que refuerza su valor.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Adquirir una propiedad en este tipo de edificios implica ciertas particularidades. No se trata de una compra convencional. Pinus advirtió sobre ese aspecto: “el comprador debe entender que está adquiriendo patrimonio, con restricciones que buscan preservar la esencia original”.

Las remodelaciones requieren cuidado y, en muchos casos, mayor inversión. Aun así, gran parte de las unidades logra integrar confort moderno con elementos originales.

Molina comentó que ese equilibrio resulta central. “El comprador valora lo histórico, pero también busca funcionalidad y diseño actual”.

Palacio de los Patos Propiedades Palermo Uno de los patios internos con galerías y vegetación, eje central de la vida en el edificio Mariela Blanco, investigadora urbana

Los materiales originales —pisos de madera, molduras, herrería— se conservan en muchos casos y forman parte del atractivo.

Palermo: un entorno que potencia el valor

El entorno también incide en la valorización. Palermo combina tradición y renovación constante, con oferta cultural, gastronómica y espacios verdes.

Esa dinámica refuerza la posición del edificio dentro del mercado. El Palacio de los Patos funciona como un punto de conexión entre pasado y presente. “Es un testimonio vivo de la historia porteña, pero integrado a una ciudad en movimiento”, sintetizó Blanco.

Caminar por su entorno permite percibir esa convivencia. Arquitectura clásica y propuestas contemporáneas comparten espacio sin perder identidad.

Entre historia y mercado

El Palacio de los Patos resume una etapa de Buenos Aires y, al mismo tiempo, se adapta al presente. Su vigencia no responde a una moda, sino a una combinación de arquitectura, ubicación y significado. Blanco puso el foco en ese equilibrio: “Nos recuerda que la belleza puede sostenerse incluso en contextos complejos”.

La dimensión inmobiliaria se cruza con una narrativa más amplia. No se trata solo de comprar o alquilar, sino de habitar un espacio con historia.

Molina concluyó que ese diferencial define el mercado actual. “Quien elige este tipo de propiedades no busca algo masivo, busca algo que no se puede replicar”, cerró.