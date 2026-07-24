La mega propiedad de Barrio Parque que compró el primer REIT argentino: cómo es y quién la habitó

La operación se cerró en u$s3.600.000. El inmueble genera u$s18.000 mensuales de renta y forma parte del fondo impulsado por Beltrán Briones y el Grupo IEB.

La residencia se ubica en Barrio Parque, sobre un lote de 700 m2, y fue adquirida por el primer REIT argentino por u$s3.600.000

La primera inversión del primer REIT (Real Estate Investment Trust) argentino ya tiene nombre y dirección. El fondo impulsado por Beltrán Briones y Juan Ignacio Abuchdid , CEO y fundador del Grupo IEB adquirió una residencia de lujo ubicada sobre Ramón Castilla al 3000, en el exclusivo Barrio Parque o Palermo Chico ( cerca de la casa que compró el magnate "tech" Peter Thiel ), por u$s3.600.000. La propiedad ya se encuentra alquilada y genera una renta mensual de u$s18.000, uno de los aspectos que inclinó la balanza al momento de concretar la operación.

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La operación representa el primer movimiento del vehículo de inversión, que semanas atrás reunió $66.327 millones, equivalentes a unos u$s45 millones, con la participación de 3.452 inversores, entre personas físicas y jurídicas. Desde su salida al mercado, las cuotapartes cotizan en la Bolsa y cualquier inversor puede comprarlas o venderlas a través de una ALyC ( Agente de Liquidación y Compensación .), un esquema que busca aportar liquidez a un negocio históricamente asociado a inversiones de largo plazo.

Según informaron desde el fondo, la mansión posee un valor de mercado estimado en torno de u$s4.200.000, por encima del monto desembolsado. Además, el contrato de alquiler vigente aporta ingresos por u$s216.000 anuales, una combinación que reúne renta y potencial apreciación del activo.

La residencia perteneció a un empresario que durante varios años ocupó un lugar destacado en las redes sociales por exhibir una vida rodeada de autos deportivos, viajes internacionales y bienes de lujo . Sin embargo, por cuestiones de privacidad vinculadas a la operación, el fondo evitó identificar oficialmente al anterior propietario.

La elección de Barrio Parque tampoco resultó casual. El barrio diseñado por el paisajista francés Carlos Thays concentra algunas de las propiedades más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires y registra una oferta muy limitada de casas en venta.

La casa dispone de siete ambientes, cuatro suites y espacios de recepción pensados para el segmento residencial premium REIT

Esa escasez, sumada a la calidad de las construcciones y a su ubicación estratégica, convierte a la zona en uno de los mercados más estables del segmento premium, tanto para quienes buscan preservar capital como para quienes priorizan ingresos en dólares mediante contratos de alquiler.

La operación también contó con la intermediación de la inmobiliaria de Ramos Couriel Real Estate, cuyo titular es Leonardo Ramos Couriel.

Cómo es la mansión

La propiedad se desarrolla sobre un terreno de 700 m2 y suma 500 m2 cubiertos distribuidos en tres plantas conectadas por un ascensor privado.

Cuenta con siete ambientes, cuatro suites, cinco baños y dos cocheras con portón automático. En la planta principal sobresalen un amplio living comedor, una recepción de importantes dimensiones, cocina con comedor diario, escritorio independiente y chimenea.

La planta principal reúne amplios espacios para reuniones sociales, con comedor formal y sectores de estar conectados entre sí REIT

Los ambientes se distinguen por sus grandes ventanales, pisos y revestimientos de primera calidad y una distribución que privilegia tanto la vida familiar como la recepción de invitados. La residencia combina una arquitectura clásica con espacios renovados y terminaciones acordes con el segmento de alta gama.

La suite principal dispone de vestidor, baño revestido en mármol e hidromasaje. La vivienda también incorpora dependencia de servicio con baño completo, lavadero independiente, calefacción central por caldera y sistema de aire acondicionado.

Entre los espacios destinados al confort figuran jacuzzi, sauna, ducha finlandesa y una terraza con solárium privado, características habituales en las residencias de mayor categoría de Barrio Parque.

El jardín aporta privacidad y funciona como uno de los principales espacios de recreación de la propiedad, mientras que las cocheras con acceso automatizado completan un conjunto pensado para un público de alto poder adquisitivo.

Qué significa el cap rate del 6%

Uno de los datos que destacó el REIT tras la compra fue el cap rate, un indicador muy utilizado en el negocio inmobiliario. El término corresponde a capitalization rate, cuya traducción al castellano es tasa de capitalización.

Ese índice expresa la rentabilidad anual que produce un inmueble en función de su precio de compra. En otras palabras, permite medir cuánto dinero genera la propiedad mediante el alquiler antes de considerar impuestos, financiamiento u otros gastos.

El frente presenta una composición simétrica de inspiración francesa, con molduras, balcones ornamentales y una fachada blanca que conserva el estilo residencial característico del barrio

En este caso, la casa produce ingresos por u$s216.000 al año sobre una inversión de u$s3.600.000, lo que arroja una tasa de capitalización cercana al 6%. Para los inversores, ese porcentaje representa el rendimiento anual estimado exclusivamente por renta.

Además de ese rendimiento, el indicador suele analizarse junto con la posible valorización del activo a lo largo del tiempo. En mercados con escasa oferta de propiedades premium, como Barrio Parque, los especialistas consideran que la combinación entre ingresos periódicos y apreciación del inmueble constituye uno de los principales atractivos para este tipo de inversiones.

Qué es un REIT

Los REIT, conocidos en español como fondos o fideicomisos de inversión inmobiliaria, reúnen dinero de numerosos inversores para comprar inmuebles destinados a renta o valorización. A diferencia de la compra tradicional de una propiedad, cada participante adquiere una parte del fondo y no un inmueble específico.

Otra diferencia consiste en la liquidez. Mientras la venta de una propiedad puede demorar varios meses, las cuotapartes del REIT cotizan en el mercado de capitales y cualquier inversor puede comprarlas o venderlas a través de una ALyC.

La cocina incorpora una isla central, mobiliario de diseño y un sector de comedor diario integrado a uno de los ambientes sociales de la residencia REIT

El vehículo impulsado por Beltrán Briones y Juan Ignacio Abuchdid del Grupo IEB permitió participar desde apenas $1.000, una modalidad que abrió el acceso tanto a pequeños ahorristas como a grandes inversores. Entre los suscriptores figuraron fondos que destinaron hasta varios millones de dólares, aunque también hubo aportes de escasa magnitud, una característica que refleja el objetivo de democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria.

La estrategia del fondo apunta a canalizar parte de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero hacia activos inmobiliarios de alta calidad.

El plan contempla incorporar, además de viviendas premium, oficinas AAA y locales comerciales ubicados principalmente en el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires, siempre con el objetivo de construir una cartera diversificada capaz de generar ingresos en dólares para los inversores.

Galería vidriada con cubierta de vidrio y perfilería metálica, integrada a la cocina, que funciona como comedor diario y aporta abundante luz natural a uno de los espacios sociales de la residencia

La compra de la residencia de Barrio Parque constituye así el primer paso de esa estrategia. Con esta adquisición, el REIT creado por Beltrán Briones y el Grupo IEB comenzó a conformar un portafolio de inmuebles de alta gama orientado a combinar renta, preservación de valor y liquidez mediante un instrumento que hasta ahora no existía en el mercado argentino.