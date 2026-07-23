Escrituras en CABA: las compraventas crecieron casi 4% en junio pero el crédito hipotecario no repunta

En junio se realizaron 5.990 escrituras de compraventa en la Ciudad de Buenos Aires, con un alza interanual del 3,96%.

El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires mostró en junio una leve recuperación en la cantidad de operaciones de compraventa, aunque el fuerte retroceso del crédito hipotecario continúa siendo uno de los principales desafíos para el sector.

Según el informe del Colegio de Escribanos porteño, durante el sexto mes del año se realizaron 5.990 escrituras de compraventa , lo que representó un incremento del 3,96% interanual respecto de las 5.762 registradas en junio de 2025. En términos mensuales, la actividad también mostró una mejora: las operaciones crecieron 10,2% frente a mayo, cuando se habían contabilizado 5.435 actos.

El monto total involucrado en las transacciones alcanzó los $1.058.545 millones , un salto del 27,9% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Pese a la mejora registrada en junio, el balance del primer semestre refleja una estabilidad del mercado. Entre enero y junio se concretaron casi 30.000 operaciones de compraventa , un volumen prácticamente idéntico al registrado en igual período de 2025.

Por su parte, el valor promedio de las escrituras fue de $176.718.815 , equivalente a u$s 120.320 al tipo de cambio oficial promedio. Esto implica un incremento del 23% en pesos respecto de un año atrás, mientras que medido en dólares el aumento fue de apenas 0,2% , reflejando una relativa estabilidad de los valores en moneda estadounidense.

Las hipotecas siguen en retroceso y preocupan al sector

Uno de los datos más relevantes del informe fue la fuerte caída de las operaciones financiadas. En junio se formalizaron 765 escrituras con hipoteca, lo que representa una baja del 37,1% frente al mismo mes de 2025. En el acumulado del año, las operaciones con crédito hipotecario suman 4.152.

Desde el Colegio de Escribanos consideran que la demanda por viviendas continúa vigente, pero advierten que la falta de financiamiento limita el crecimiento del mercado.

"La primera mitad de 2026 deja dos lecturas claras. Por un lado, hay un empate técnico con casi 30.000 escrituras respecto del año pasado. Pero, al mismo tiempo, ese nivel de actividad se sostuvo con un 40% menos de hipotecas", señaló la presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato.

Además, sostuvo que existe margen para impulsar la actividad si se amplían las alternativas de financiamiento. "La demanda de vivienda existe, pero necesita crédito accesible para transformarse en operaciones concretas. Ese es el gran desafío para el segundo semestre", afirmó.

En ese sentido, planteó la necesidad de desarrollar nuevas herramientas, entre ellas una mayor participación de la hipoteca privada, nuevas líneas de préstamos bancarios, incluso en moneda extranjera y mecanismos innovadores como la tokenización de activos inmobiliarios para financiar desarrollos.