Oficinas: precios atractivos impulsan el mercado de alquileres

Caen los precios de alquileres

En el segundo trimestre de 2024 las rentas se comprimieron 1,3 % con respecto al período anterior. De esta forma la renta ponderada para las oficinas Clase A/A+ fue de u$s 22,7 por m2 al mes. Todas las zonas, con excepción de Zona Norte de CABA, mostraron un mínimo descenso en los valores pedidos.

Lo que sucede es que si bien el mercado comenzó a mostrar cierta reactivación, los valores de renta se siguen acomodando para capturar la demanda.

En el corredor Norte de CABA los precios promedio alcanzaron los u$s 28,2 el m2, cifra un 60,1% más alta que en el Distrito Tecnológico, dónde a pesar de tener la tasa de vacancia más baja del mercado (5,9%), la demanda no está convalidado por el momento valores de renta más altos.

Respecto del CBD, el valor de renta promedio fue de u$s 22,3 el m2, y la diferencia con la zona Norte de CABA se mantiene en el 26,5%. Esto se debe al ingreso de nuevos edificios con gran calidad constructiva, y la expectativa de la próxima entrada de nueva superficie en la zona Norte de CABA, que han producido una mejora en los valores de renta durante el último año

Dónde se concentra la demanda

La absorción neta del segundo trimestre fue de 19,214 m2. Por segundo trimestre consecutivo cerró en valores positivos, aunque los mismos continúan estando muy por debajo del promedio trimestral del mercado.

La superficie alquilada en este periodo alcanzó los 22.930 m2. Todos los sub mercados cerraron en valores positivos, excepto Microcentro, Zona Sur y el Distrito Tecnológico, donde en conjunto liberaron 3717 m2. La demanda estuvo impulsada por la ocupación de edificios en el corredor Panamericana y en el submercado Catalinas-Plaza Roma, que en su conjunto absorbieron el 75% de la superficie total alquilada. “Las empresas continúan apostando por movimientos corporativos ‘fly to quality’, motivados por valores de renta que todavía no comienzan a recuperarse y la disponibilidad de superficie de alta calidad”, explicó Carlos Gowland, Senior Broker de CBRE.