Fenómeno El Niño: cuáles son las alertas del Gobierno y qué cuidados hay que tener

Serán meses de lluvias intensas y tormentas: qué advierten los organismos oficiales y cuáles son las recomendaciones para prevenir riesgos.

El Gobierno nacional y las provincias coordinan medidas preventivas ante los posibles efectos de El Niño.

El fenómeno climático El Niño mantiene en alerta a las autoridades argentinas por sus posibles efectos durante la primavera y el verano . El calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial modifica los patrones atmosféricos y puede favorecer precipitaciones superiores a las habituales en algunas zonas del país, especialmente en el noreste y la región del Litoral.

Frente a este escenario, el Gobierno nacional, las provincias y los municipios coordinan acciones preventivas para anticipar posibles emergencias. A través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se difunden informes y recomendaciones para reducir los riesgos asociados a las lluvias intensas, las inundaciones y las tormentas.

El fenómeno de El Niño , también conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), se produce cuando la temperatura de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial aumenta por encima de los valores habituales. Ese cambio influye en la circulación de la atmósfera y puede alterar las lluvias y las temperaturas en diferentes partes del mundo.

En la Argentina, sus efectos suelen sentirse con mayor intensidad en el noreste y la Cuenca del Plata , donde pueden registrarse precipitaciones por encima de los promedios normales. Las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa, entre otras zonas, pueden enfrentar un mayor riesgo de anegamientos y crecidas de ríos y arroyos, según las condiciones meteorológicas e hidrológicas de cada momento.

De acuerdo con la información difundida por el SMN y los organismos oficiales, se espera que El Niño continúe activo durante el verano 2026-2027. Sin embargo, esto no significa que vaya a llover todos los días ni que todas las provincias sufran inundaciones . Los pronósticos estacionales describen tendencias generales, mientras que la intensidad y la ubicación de las tormentas deben consultarse en los informes meteorológicos de corto plazo.

Tipos de alerta en Argentina por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional utiliza distintos niveles de alerta para advertir sobre fenómenos meteorológicos que pueden poner en riesgo a la población. Los avisos se actualizan según la evolución de las condiciones previstas y permiten conocer qué medidas de prevención conviene adoptar en cada zona. Las alertas pueden referirse a tormentas, lluvias, vientos y otros eventos.

Alerta amarilla: indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones.

Alerta naranja: advierte sobre fenómenos peligrosos para las personas, los bienes y el ambiente. Es importante reducir las salidas, preparar elementos de emergencia y seguir las indicaciones oficiales.

Alerta roja: señala fenómenos excepcionales que pueden provocar emergencias o desastres. Se deben seguir las instrucciones de las autoridades y evitar exponerse a situaciones de riesgo.

Las alertas no son iguales en todo el país y pueden cambiar de un día para otro, de acuerdo con las condiciones previstas. Por eso, es fundamental consultar el mapa oficial del Servcio Meteorológico Nacional para verificar qué advertencias están vigentes en cada localidad. Los informes climáticos de largo plazo no reemplazan estas alertas ni permiten anticipar con exactitud cuándo ocurrirá una tormenta.

Recomendaciones y cuidados del Gobierno ante este fenómeno

Ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas, los organismos oficiales aconsejan mantenerse informado, evitar desplazamientos innecesarios y no circular por calles inundadas. También es importante no sacar la basura durante las alertas, retirar objetos que puedan obstruir desagües y sumideros y alejarse de ríos, arroyos y zonas que suelen anegarse.

Magnific

Si se anuncia una tormenta fuerte, se recomienda permanecer en construcciones cerradas y seguras, evitar actividades al aire libre y mantenerse lejos de árboles, postes y cables eléctricos. Si existe riesgo de que el agua ingrese en una vivienda, hay que cortar la electricidad siempre que pueda hacerse sin ponerse en peligro. Nunca se deben tocar cables caídos ni intentar atravesar calles o caminos anegados.

Además, el Gobierno recomienda preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes y un teléfono con carga. También conviene tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía de la localidad, identificar posibles vías de evacuación y seguir las instrucciones de las autoridades. La prevención y la consulta de fuentes oficiales son fundamentales para reducir los riesgos ante eventos meteorológicos severos.