“Resurrección” de Mahler: el Colón honra los 40 años de democracia

“Desde el año pasado, con mi llegada al Colón, yo buscaba alguna representación especial para conmemorar esa fecha, que se cumplía durante la primera temporada de cuya programación yo sería enteramente responsable”, dice a este diario Jorge Telerman, director general y artístico del Colón. “Y cuando asistí a esta versión de Castellucci de la Segunda de Mahler no sólo quedé deslumbrado, sino que supe al instante que no podía haber algo más adecuado para lo que buscaba. Esta ‘Resurrección’ escenificada se estrenó en agosto último en el festival de Aix-en-Provence, al que fui invitado porque seguramente haremos algunas coproducciones con el Colón. Y esto no sólo me deslumbro a mí sino a los miles que fuimos testigos de esas únicas tres representaciones que hubo. La puesta en escena fue una comisión del festival a Castellucci. Es una obra que requiere un escenario no tradicional: allí se hizo en el estadio semiabandonado de Vitrolles, que es una especie del estadio nuestro de Obras Sanitarias, en las afueras de Aix, por eso nosotros lo hacemos en la Rural, ya que la puesta exige elementos y desplazamientos no convencionales”.