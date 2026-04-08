Un Poco de Ruido llega al Estadio Vélez: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









El programa de streaming musical que se convirtió en un fenómeno cultural liderando los rankings de audiencia en Argentina se prepara para su show más grande.

Un Poco de Ruido llega a Vélez.

Un Poco de Ruido anuncia su llegada al Estadio Vélez el próximo 26 de septiembre con un show que marca un antes y un después en su historia y en la escena musical local.

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Lo que empezó como una zapada entre amigos en un estudio hoy se transforma en un hito cultural: pasar del streaming a tocar frente a 45.000 personas en uno de los estadios más importantes del país.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Un Poco de Ruido en Vélez La preventa de entradas estará disponible desde el jueves 9 de abril a las 16hs con un 15% OFF con tarjeta de Débito Naranja X y 3 Cuotas con interés con tarjeta de Crédito Naranja X.

Mientras que la venta general se habilitará el viernes 10 de abril a las 16hs con todos los medios de pago y continúa el beneficio de un 15% OFF con tarjeta de Débito Naranja X y 3 Cuotas con interés con tarjeta de Crédito Naranja X a través de AllAccess.

Un Poco de Ruido en Vélez En muy poco tiempo, Un Poco de Ruido se consolidó como uno de los contenidos más vistos y comentados en Argentina, logrando conectar con distintas generaciones a través de la música y, especialmente, de la cumbia. Con un formato descontracturado, encuentros musicales en vivo y una energía que cruza pantallas, el proyecto logró construir una comunidad masiva que hoy trasciende lo digital.

Ese crecimiento encuentra su punto más alto con este anuncio: del estudio al estadio. El show en Vélez no será solo un recital, sino una experiencia pensada para llevar al vivo todo lo que hizo de Un Poco de Ruido un fenómeno: la cercanía, la espontaneidad, los cruces entre artistas y una celebración colectiva de la cumbia como banda sonora popular.

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