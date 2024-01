Reuniones urgentes por el malestar en la cultura

Mariano Stolkiner, que fue designado al frente del INT solo “in voce” (al igual que Torre), dijo ayer a este diario: “Estoy a la espera de que se me informe si es posible echar atrás la idea de derogación de la ley 24800, ley sin la cual el Instituto dejaría de existir, o, en su defecto, si hay alguna otra propuesta que pudiera garantizar la continuidad y financiación del organismo. El cierre del INT no le haría bien a nadie”.

Claudio Tolcachir, autor, director y fundador de Timbre 4, dijo por su parte: “El INT tiene un funcionamiento federal y eso tiene valor enorme. Según la historia que tienen las salas, la propuesta, la organización, se presenta cada uno con su proyecto y un jurado otorga subsidios que ayudan mucho a la subsistencia de las salas pero por su puesto brindan servicio cultural de investigación, de gestión cultural fundamental no sólo en capital sino en cada ciudad y pueblo del país. Es un trabajo enorme con muchos años de historia y que sin él muchas salas no podrán sostenerse, y no porque vivan de los subsidios porque nadie vive de eso, son una gran ayuda para sostener el trabajo de la gente y las propuestas que brindan a la comunidad. Las salas del off y centros culturales son espacios de cultura, encuentro, debate, formación, pertenencia social para chicos, adultos y jubilados. El INT es transparente, todos conocemos el funcionamiento, sabemos quienes son los jurados y como funcionan es como decretar el cierre del teatro independiente argentino del que todo el mundo se vanagloria. En el exterior se conoce el teatro independiente argentino, ni el oficial ni el comercial. Muchas veces son grupos de otras provincias. Cada sala que funciona genera movimiento económico también, el Estado pone del dinero de la gente y va a carpintería, modistas, actores, ese dinero circula. Se inyecta movimiento económico desde la cultura en los pueblos. Lo del INCAA y FNA sería lo mismo, es ayudar a motorizar industrias, no hay que asfixiarla ni hacerla desaparecer”.