Rey: “Creer que en esta era no existe la esclavitud es no querer verla”

A.R.: Horacio (Massaccesi), el coautor, que es empresario, vio en una tienda en Londres ropa muy barata, que normalmente cuesta el doble. ¿La hicieron a costo cero? Eso, pensó, solo se consigue con gente esclavizada. Y, a la vez, a mí me viene preocupando la situación de los migrantes que tocan la puerta a esa Europa que los colonizó, y que no se la abre, y si se la abre es para trabajos que no hace nadie, y esos nadie lo aceptan por un plato de comida. Y el esclavizador le cobra lo que les da, los alimentos, la vivienda, para mantenerlos atrapados en una deuda constante. Eso fue lo que nos impulsó. Partimos de donde el costo es más cero, un lugar donde no se pagan impuestos de ningún tipo, de las aguas internacionales. Así surgió el Fenicios, un barco que es una ciudad flotante, que puede cambiar de bandera, que puede ir a lugares donde lo registren los satélites, y si los registra no les interesa. El mar está repleto de barcos y no se los puede controlar todos. Ese fue el punto de partida.

P.: ¿Por qué eligieron protagonistas que tienen idiomas diferentes?

A.R.: No los elegimos nosotros sino los que mandan el Fenicios. Buscan que no se puedan comunicar entre ellos para impedir que surja una rebelión, eligen que sea una especie de babel. Los nuestros son: Anane, de 15 años que proviene de Niger, de un campo de refugiados de Médicos sin Fronteras; Rigoberto, boliviano de 16; Anatroli, de 35, que huyó de Ucrania, Ramiza, 14, de Albanpokosovar que era sometida por su padre; Timmia, 17, y Rodi, 15, italianas, que se fugan de una vida que las condenaba a la prostitución o la droga. Contamos la vida de esos nadie, gente a los que nadie busca, que nadie quiere ya buscar. Y es, justamente, otro grupo al que nadie le da bolilla y al que temen, los gitanos, que por una razón absolutamente fortuita van a buscarlos, a ayudarlos.

P.: ¿Cómo se juntaron un ingeniero y una periodista para escribir esta novela?

A.R.: Él traía el tema que había encontrado en su viaje y a partir de ahí todo fue saliendo muy de casualidad. Él como ingeniero aportaba los datos técnicos, los límites que la realidad imponía a la imaginación. A mi me encantó investigar formas de esclavitud, las formas de comunicarse si se está en peligro, la armas que se utilizan, seguir la vida de los personajes. Sumamos conocimientos y experiencias.

P.: En su caso contaba con la experiencia de su libro de investigación “No llores por mí, Catamarca”.

A.R.: Y tres novelas policiales como ghostwriter que me dieron el metier de la obra de ficción. Soy lectora de policiales. Me gusta la novela negra con giros inesperados y fuerte tensión emocional. Eso hizo que la propuesta de Horacio me interesara mucho, porque lo nuestro iba a ser un thriller con mucha épica.

P.: ¿Cómo eligen el nombre del barco esclavista?

A.R.: Tiene un doble sentido: el histórico del pueblo de navegantes y mercaderes, y por el otro el de que todos contribuimos desde ese lugar fenicio de hacer el negocio comprando barato, aunque sepamos que para que la ropa se venda a tan bajo precio hay braceras, braceros, que a veces lo pagan con la vida o al menos con la libertad. Eso nos llevaba a poner de relieve la vida de gente común que nadie busca. Eso ocurre en plena globalización, cuando se supone que estamos más comunicados, donde hay gente que pareciera pasar inadvertida, como los migrantes. Pérez-Reverte me dijo, en una entrevista que le hice por su novela “El italiano”, que “acaso no viva para contarlo, pero esos nadie van a ganar porque tienen la edad, las ganas, los motivos y nada que perder, y en algún momento van a revelarse a todo este mal que ocurre”.

P.: ¿Después de este libro qué proyecta escribir?

A.R.: Recién estoy disfrutando de la salida de esta novela. Tenemos idea de una posible secuela.