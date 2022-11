Rige ya el acuerdo con Club de París (esperanza oficial por inversiones)

Hasta la firma del nuevo entendimiento con el Club de París, esta alternativa estaba cerrada por la falta de acuerdo vigente con la entidad, con lo cual compañías de estados como Alemania, Japón, Francia, Italia, Canadá, España o Países Bajos, no podrían acceder, por ejemplo, a las líneas públicas de créditos que las entidades europeas tienen en sus anaqueles de ofertas, para compañías que quieran invertir fuera del territorio de la Unión. Entre otras condiciones, este dinero debe ser destinado a mercados que estén en plena sintonía política y financiera legal con las instituciones que manejan el continente; lo que implica que no puede haber líneas habilitadas con estados miembros del Club de París que no estén al día con sus pagos. Mucho menos que tengan acuerdos caídos, como el que Argentina mantenía con la entidad desde que en mayo de 2019 el país dejó de pagar.