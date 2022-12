Covid-19: Carla Vizzotti afirmó que el virus "no va a desaparecer" y convocó a vacunarse

La funcionaria se refirió a la suba de casos de coronavirus, que pasaron de 3.000 a más de 12.000 en una semana. En ese sentido hizo hincapié en la importancia de la inmunización, y sostuvo que "hay stock suficiente de vacunas en todas las provincias".

Vizzotti.jpg

"Lo venimos diciendo los 24 ministros de salud de todo el país, el virus no va a desaparecer", afirmó Vizzotti y convocó a "acercarse a los vacunatorios a recibir los refuerzos, especialmente a los mayores de 50 años y personas con condiciones de riesgo".

Además resaltó la importancia de las dosis de refuerzo: "Necesitamos refuerzo para tener la inmunidad, no hay forma que no haya Covid, pero si estamos vacunados no se traducirá en hospitalizaciones y muertes", remarcó.

Vizzotti también se refirió a la ola de contagios que hubo en Argentina el verano pasado y afirmó que "hubo hasta 900 mil casos por semana, y eso no se tradujo en hospitalizaciones y muertes porque tenemos una parte muy importante de la población vacunada y con el refuerzo al día".

Vizzotti 1.jpg

Por otro lado, en su cuenta de Twitter, la Ministra destacó el aumento de vacunaciones que hubo en la última semana en Argentina luego del aumento de casos: "En la última semana completa, la número 101 desde que arrancamos con una campaña que nunca se detuvo, se triplicó la aplicación de dosis de vacunas contra COVID-19 en todo el país", aseguró. "¡Sigamos por este camino!", expresó para cerrar el comunicado y para incentivar a la población a completar su esquema de vacunación.