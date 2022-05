Kreplak sobre Covid-19: "Es muy probable que el aumento de casos acelere"

En este sentido destacó que "estamos muy lejos de los números anteriores" y que "todavía no llegamos al 2% del pico de enero" aunque explicó, "no registramos todos los casos porque no tomamos las mismas medidas de aislamiento que antes". "Por ahora seguimos igual, es muy importante que usemos el barbijo en lugares cerrados y de llegar el caso de tener volver a que sea obligatorio se discutirá", señaló.

El ministro bonaerense puso énfasis en que no es el frío lo que genera las enfermedades sino las ventanas cerradas y la acumulación de virus y remarcó que se debe "ventilar bien y usar barbijo". A su vez insistió en que la cantidad de casos se vio modificada por cambios en el registro debido a la vacunación y aclaró que "si bien no se evitan los contagios se reducen los casos graves con las vacunas".

"No tiene la misma fidelidad que tenía con otros esquemas de testeo" manifestó y acotó que "la gente que se lleva la peor parte es la de mayores de 50 que ya cuenta con el 90% con 3 dosis dadas".

También con respecto a las variantes indicó que "Omicron es distinta, necesitamos 3 dosis, por eso se agrega una cuarta".

Para cerrar, Kreplak señaló que "la enfermería es una profesión importantísima que no fue valorada por muchos gobiernos" y subrayó que "es muy importante reconocer el trabajo técnico". "Ha cambiado notablemente el rol de la enfermería en la salud, aportan una mirada del cuidado" resaltó y concluyó, "la condición laboral tiene que seguir mejorando".

Fernán Quiros, ministro de Salud porteño, coincidió con Kreplak y remarcó en conferencia que la llegada del otoño y de climas fríos provocan una mayor propagación del virus en lugares cerrados. Además, puso énfasis en la variante Ómicron y sus variantes que circulan por CABA y Argentina: "En diciembre y enero circuló en Buenos Aires la variante BA.1 de Ómicron, la primera que fue detectada en Sudáfrica, luego empezó a circular en Europa otra variante, la BA.2, que es 30% a 40% más contagiosa que BA.1. Y BA.2 es la variante que está circulando hoy en la Ciudad".