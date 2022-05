Revelan por primera vez el impacto de la inactividad física en la salud mental

Por otro lado, los resultados del Uplifting Minds Study de ASICS, del que formaron parte miles de participantes de todo el mundo, demuestran que solo se necesitan 15:09 minutos de actividad física para mejorar el estado mental, incluso después de períodos de inactividad.

Brendon Stubbs, destacado investigador en temas vinculados al ejercicio y la mente, fue el encargado de monitorear el puntaje de “State of Mind” de los participantes sanos que acordaron pausar sus rutinas de ejercicio regulares durante solo una semana. Esta escala, desarrollada y patentada por ASICS, consiste de una calificación de 1/100 compuesta por 10 métricas emocionales y cognitivas, que incluyen: compostura, resiliencia, positividad, satisfacción, relajación, confianza, estado de alerta, calma, enfoque y energía.

Los resultados del estudio fueron muy significativos, ya que tanto su bienestar cognitivo como emocional se ven afectados. Cuando las personas activas dejaron de moverse, su confianza cayó un 20%; la positividad bajó un 16%, los niveles de energía se desplomaron un 23% y su capacidad para enfrentar el estrés se redujo un 22%.

De hecho, después de solo una semana sin hacer ejercicio, la puntuación general del estado mental de los participantes se redujo un 18% en promedio, pasando de un alto 68/100 cuando estaban físicamente activos a un mediocre 55/100 cuando dejaron de hacer ejercicio. Los efectos de esta inactividad se capturan en la película del experimento Mind Race (xxxx), siguiendo a un grupo de participantes del estudio.

La buena noticia es que los participantes también fueron monitoreados cuando regresaron a su régimen de ejercicio regular y todos experimentaron mejoras inmediatas en su estado mental, lo que demuestra cuán rápido se pueden revertir los efectos negativos de la inactividad.

Stubbs también analizó datos de miles de personas que participaron en el Uplifting Minds Study de ASICS desde junio de 2021. Este estudio utiliza tecnología de punta para imitar el EEG y capturar el impacto del ejercicio en el estado mental de las personas. Según los datos de todos los deportes y regiones, solo 15,09 minutos de ejercicio pueden afectar significativamente nuestro estado mental.

Al analizar los resultados, Brendon Stubbs expresó: “Sabemos que el ejercicio es bueno para nuestra salud mental, pero el impacto del descanso y el reinicio del ejercicio no era tan claro. Ahora, gracias a la nueva tecnología y la contribución de miles de personas, hemos podido determinar cuánto ejercicio se necesita para generar un impacto mental positivo. Este estudio de ASICS ayuda a cuantificar la cantidad de ejercicio para mejorar la salud mental y hacerla más tangible. Tomarse un tiempo para descansar es muy importante. Este nuevo estudio muestra que el bienestar de las personas se recupera muy rápidamente después de un período de descanso cuando las personas reanudan el ejercicio regular nuevamente”.

Desde ASICS se muestran entusiasmados con este estudio: “Nuestra filosofía fundacional está literalmente en nuestro nombre, Anima Sana In Corpore Sano o Sound Mind in a Sound Body. Y creemos que nuestro enfoque en los beneficios del deporte y el movimiento, no solo para el cuerpo, sino también para la mente, nunca ha sido más relevante. Sabemos que los últimos dos años han sido duros para el estado mental de muchos. Y aunque no es la respuesta para todos, sabemos que el ejercicio puede marcar la diferencia. Esperamos inspirar a más personas a moverse con ASICS, aunque solo sea por 15,09 minutos para sentir los beneficios en el cuerpo y la mente”.