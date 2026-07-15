El histórico pueblo de Buenos Aires que renació gracias a su gastronomía y paz absoluta

La antigua estación ferroviaria sigue siendo uno de los símbolos que identifican a esta pequeña localidad bonaerense.

Cada vez más viajeros eligen escapadas cortas para descansar sin alejarse demasiado de las grandes ciudades . En la provincia de Buenos Aires existen pequeños pueblos que encontraron una nueva oportunidad gracias al turismo y que hoy reciben visitantes durante todo el año.

Muchos de estos lugares nacieron alrededor del ferrocarril y atravesaron momentos difíciles cuando varios ramales dejaron de funcionar. Con el paso del tiempo, algunos lograron reinventarse apostando por la identidad local , la gastronomía y el encanto de sus paisajes rurales.

Uno de esos casos es Abbot , una localidad donde la tranquilidad, la historia ferroviaria y la cocina tradicional se transformaron en los principales atractivos para quienes buscan una salida diferente durante un fin de semana.

Las escapadas rurales ganan cada vez más seguidores entre quienes buscan tranquilidad y buena gastronomía cerca de la ciudad.

Abbot pertenece al partido de San Miguel del Monte , en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , una distancia que permite llegar en poco más de una hora y media por ruta, dependiendo del tránsito.

La localidad nació a principios del siglo XX con la expansión del Ferrocarril del Sud , que impulsó el crecimiento de numerosos pueblos bonaerenses. Durante décadas, la estación fue el centro de la actividad económica y social, hasta que la reducción de varios servicios ferroviarios afectó el desarrollo de la zona.

A pesar de ese escenario, Abbot logró mantener su identidad. En los últimos años comenzó a recibir cada vez más visitantes atraídos por su ambiente relajado, sus construcciones tradicionales y una oferta gastronómica que se convirtió en uno de sus principales motores. Con pocos habitantes y calles de poco movimiento, el pueblo conserva esa sensación de calma que muchos buscan para desconectarse del ruido cotidiano, aunque sin resignar buenos servicios para quienes llegan a pasar el día.

Qué se puede hacer en Abbot

Uno de los mayores atractivos de Abbot es recorrer sus calles sin apuro. La antigua estación ferroviaria continúa siendo un punto de referencia para conocer parte de la historia local y observar la arquitectura característica de los pueblos surgidos alrededor del tren.

La propuesta más buscada, sin embargo, pasa por la gastronomía de campo. Restaurantes y parrillas ofrecen carnes asadas, pastas caseras, empanadas, picadas y postres tradicionales elaborados con recetas familiares que se mantienen desde hace décadas.

Muchos visitantes aprovechan la excursión para compartir un almuerzo tranquilo y luego caminar por el pueblo, visitar pequeños comercios o simplemente disfrutar del paisaje rural. Es una salida ideal para quienes prefieren un plan sin grandes recorridos turísticos y valoran los tiempos pausados.

Cómo ir hasta Abbot

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más sencilla de llegar es en automóvil. El recorrido habitual consiste en tomar la Autopista Riccheri, continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y luego seguir por la Ruta Nacional 3 hasta el acceso a la localidad. El viaje demanda alrededor de una hora y media, aunque el tiempo puede variar según el tránsito y el punto de partida.

Otra alternativa es viajar en tren hasta la estación de Abbot mediante los servicios que conectan esa zona de la provincia cuando se encuentran operativos. Antes de organizar el viaje conviene verificar los horarios y la disponibilidad, ya que las frecuencias pueden modificarse.