Quién es el conductor chileno, que es furor en redes por su firme defensa a la Selección Argentina

El periodista de Mega cuestionó la "argentinofobia" y elogió el juego, la cultura y la resiliencia del país en la previa de la semifinal contra Inglaterra.

El periodista y conductor chileno José Antonio Neme se volvió viral luego de defender públicamente a la Selección Argentina y cuestionar el rechazo que, según expresó, existe contra el país y su equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Durante una emisión del programa Mucho Gusto , que conduce en la señal chilena Mega, afirmó que no comprende la "argentinofobia" y destacó el nivel deportivo, cultural y humano del conjunto. " Ojalá nosotros tuviéramos un poco de ese coraje" , apuntó.

José Antonio Jorge Neme es un periodista y presentador, que nació en Santiago de Chile, el 14 de marzo de 1981. A lo largo de su carrera se consolidó como uno de los rostros más reconocidos de la televisión, especialmente por su trabajo en programas informativos y magazines.

Su trayectoria comenzó en Televisión Nacional de Chile (TVN) y formó parte Medianoche como comentarista de temas internacionales. También trabajó en la señal de noticias Canal 24 Horas, donde estuvo al frente de 24 horas en el mundo , La mañana informativa , 24 horas a la hora y Semana 24 .

En 2014 dejó TVN para incorporarse a Mega. Allí condujo distintas ediciones de Meganoticias y se convirtió en uno de los integrantes más reconocidos de Mucho Gusto , donde realizó la intervención que se volvió viral.

El emotivo mensaje del periodista chileno que conmovió a los argentinos

El momento que generó la reacción en redes ocurrió durante una conversación sobre la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Mientras varios integrantes del programa hablaban sobre sus preferencias deportivas, Neme decidió expresar una postura diferente y manifestó su apoyo al equipo argentino.

"Yo quiero que la Argentina gane el Mundial. No sé por qué hay una ‘argentinofobia’ en el mundo, no entiendo eso yo", expresó el conductor.

Luego cuestionó las críticas que recibe la Selección y destacó las características del país más allá del fútbol: "Todo el mundo está diciendo 'no, que pierdan’'. Son competitivos, juegan bien, es un país entretenido, tiene buena oferta teatral, buena oferta artística, se come maravilloso, cuando uno va, te tratan súper bien, son buenos para todo. No entiendo este sentimiento antiargentino".

El periodista también se refirió a la actitud de algunos hinchas que celebraron las derrotas del conjunto de Scaloni. "Al otro día estaban todos como 'ay, yo quiero que ganen los suizos'... ¿Qué tenemos que ver nosotros con los suizos o con los egipcios o con los de Cabo Verde? Son ridículos", afirmó.

Más allá de la cuestión futbolística, Neme amplió su análisis y destacó la capacidad de los argentinos para mantenerse firmes frente a distintas dificultades históricas.

"Que ganen los argentinos; me caen bien. Viven con pachorra; se han bancado a cuanto ladrón se les ha pasado por encima en la política. Este país merece que los distingan; han soportado cuantos años de robo, se han faenado a la gente ahí mismo y ahí están todavía, dando la pelea", señaló.

Finalmente, cerró con una comparación entre Argentina y Chile que también generó repercusión: "Ojalá nosotros tuviéramos un poco de ese coraje".

"Chileno Chad"



Por este conductor chileno que cruzó a todos sus compañeros que estaban criticando a la Argentina. pic.twitter.com/YNaqHIUiXy — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 15, 2026

Los mejores memes y reacciones tras la viralización del video

Después de que el video comenzó a circular, los usuarios argentinos reaccionaron en redes sociales con mensajes de apoyo hacia José Antonio Neme. El apodo "chileno chad" fue una de las expresiones más repetidas para describir al periodista.

Entre los comentarios más compartidos aparecieron mensajes que lo calificaban como "un hermano de la cordillera", mientras otros usuarios bromearon con que Neme había conseguido una "nacionalización argentina" simbólica por sus declaraciones.

Los memes también hicieron referencia a la diferencia entre la rivalidad futbolística tradicional entre Argentina y Chile y la mirada expresada por el profesional. Para muchos, el video llamó la atención porque no estuvo centrado únicamente en el deporte, sino en una defensa más amplia de la cultura, la gastronomía y hasta el arte.