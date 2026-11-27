La normativa consiguió aval de la Legislatura tras un extenso debate. El oficialismo local no acompañó y el gobernador Claudio Vidal podría vetar la ley. Las primarias, el principal punto de discordia.

La Legislatura de Santa Cruz aprobó este jueves el nuevo Código Electoral que regirá en la provincia desde los comicios del 2027, una normativa que incorpora las PASO, la figura de Ficha Limpia y la Boleta Única Papel en el régimen local. El oficialismo provincial se opuso al proyecto y el gobernador Claudio Vidal deberá definir si lo veta.

El distrito había quedado sin una legislación al respecto luego de que en 2024, al poco tiempo de haber asumido, el parlamento vetara la ley de Lemas por impulso de Vidal . La misma regía desde 1988 y fue clave para la consolidación del poder justicialista en el kilómetro cero del kirchnerismo.

El texto fue aprobado por 13 votos luego de una extensa discusión y es una síntesis de ocho propuestas diferentes. Contó con apoyo de diversas fuerzas, aunque no del vidalismo, que se opone especialmente a la implementación de las primarias haciendo énfasis en el costo extra que implicaría para la provincia.

Precisamente, la incorporación de las PASO va en sentido opuesto a lo que ocurre a nivel nacional , donde el Gobierno de Javier Milei consiguió media sanción del Senado a la reforma electoral que promueve la suspensión de las internas abiertas para el año próximo.

La normativa santacruceña establece que los partidos y frentes que deseen competir deberán superar el 1,5% de los votos para llegar a las generales.

Quienes defendieron las primarias destacaron que permiten a la ciudadanía participar en esa selección y que ofrecen a las fuerzas políticas más pequeñas la posibilidad de competir. El intercambio también abarcó la boleta única por categoría, los debates entre candidatos y la participación de los partidos en la fiscalización de los comicios

Otro ítem a destacar es la incorporación de Ficha Limpia, que incorpora restricciones para candidaturas de personas alcanzadas por determinadas condenas penales firmes y otras inhabilitaciones contempladas en la norma, entre ellas las vinculadas a deudores alimentarios morosos.

Claudio Vidal podría vetar el nuevo Código Electoral de Santa Cruz.

Asimismo, se suma la Boleta Única Papel (BUP) como herramienta para votar, dejando atrás la tradicional boleta papel. También se establece que los municipios no podrán desdoblar los comicios locales y deberán votar a la par de la elección provincial.

Tras un cuarto intermedio se discutió la posibilidad de posponer el tratamiento de dicha ley, pero la mayoría optó por dar continuidad al debate por la necesidad de definir con anticipación las reglas para las elecciones de 2027.

Ahora el gobernador Claudio Vidal tiene la pelota. Si bien trascendió que podría vetar la flamante ley, lo cierto es que todavía no hubo un posicionamiento oficial del mandatario. En cualquier caso, Santa Cruz deberá procurarse una normativa para votar en las elecciones del 2027. De no hacerlo, se plegará al sistema que rige actualmente a nivel nacional.

Actualmente, el escenario santacruceño está abierto. El mandatario ya anunció que buscará la reelección en 2027. Su gran contendiente, actualmente, es el Partido Justicialista (PJ), que busca recuperar el kilómetro cero del kirchnerismo. También se anota en la pulseada La Libertad Avanza (LLA) que, de momento, se rehúsa a cerrar filas con el mandatario.

Claudio Vidal aún no definió cuándo serán los comicios provinciales de 2027. Se espera que, tal como hicieron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta), despegue la compulsa santacruceña de la nacional.

La provincia atraviesa una delicada situación económica y Vidal perdió apoyos clave. Por ejemplo, los dos senadores nacionales que le respondían, Natalia Gadano y José María Carambia, rompieron con su jefatura.

El peronismo, en tanto, se entusiasma con la candidatura del intendente de Río Gallegos, Pablo Grosso, quien pica en punta para dar la batalla. Lo sigue de cerca, también, su par de El Calafate, Javier Belloni, quien cuenta con el activo del turismo para captar ingresos extra.

Los libertarios, por su parte, cuentan con el diputado nacional Jairo Guzmán como su principal espada. El legislador ya anunció que se prepara para competir. No obstante, su postulación dependerá de la orden que llegue desde la Casa Rosada.