Chubut: la Justicia confirmó la condena al productor que destruyó nidos de pingüinos con una topadora + Agregar ámbito en









El máximo tribunal provincial ratificó la pena contra Ricardo La Regina por el daño ambiental de 2021 en Punta Clara, un caso que impulsó cambios institucionales en Chubut.

Archivo. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ratificó los fallos dictados en primera instancia. Puerto Madryn

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa del productor ganadero Ricardo Adolfo La Regina y confirmó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por la muerte de 105 pingüinos y la destrucción de 175 nidos en Punta Clara, a pocos metros de Punta Tombo, durante 2021.

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La resolución del máximo tribunal provincial ratificó los fallos dictados en primera instancia, en noviembre de 2024, por los jueces Eve Anahí Ponce, María Laura Martini y Carlos Richieri, y posteriormente por la Cámara Penal de Trelew, en mayo de 2025. La condena comprende tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal. Además, ya se había dispuesto el decomiso de la retroexcavadora utilizada para realizar las intervenciones en el terreno.

La decisión fue considerada un antecedente histórico por distintas fuentes vinculadas con la causa. Se trata del primer caso ambiental que llegó a juicio oral en el país y en el que, durante el proceso, el juez Richieri mencionó la figura de ecocidio. En Chubut, además, la investigación impulsó la creación de una fiscalía especializada en materia ambiental. La causa estuvo a cargo de la fiscal Florencia Gómez.

El expediente tuvo repercusión nacional e internacional y también derivó en cambios institucionales en la provincia. Entre ellos, la ampliación del área natural protegida Punta Clara-Punta Tombo y la creación de una unidad fiscal especializada en delitos ambientales y contra los animales. Punta Tombo comprende una extensa área de estepa patagónica de más de 200 hectáreas sobre la costa atlántica, cerca de Rawson

La destrucción de los nidos de Pingüino El campo de La Regina integra desde 2015 la Reserva de Biósfera Patagonia Azul y limita con el Área Natural Protegida de Punta Tombo. En 2021, el productor agropecuario avanzó con la construcción de un camino hacia el mar. Para hacerlo, utilizó maquinaria pesada que desmontó y abrió trazados en cuatro sectores de la colonia de pingüinos. Durante esas tareas, destruyó nidos y huevos que se encontraban enterrados en el terreno.

El productor fue condenado por la muerte de 105 pingüinos y la destrucción de 175 nidos en Punta Clara. Global Penguin Society (GPS) Además de las intervenciones sobre el suelo, La Regina instaló un alambrado eléctrico de 900 metros que, de acuerdo con la denuncia, impedía el libre desplazamiento de estas aves. La situación fue advertida por el propietario de una estancia vecina, tío del productor condenado. A partir de ese aviso se puso en marcha el proceso judicial, que comenzó con una denuncia del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y de la Secretaría de Ambiente. La presentación formal se realizó el 26 de noviembre de 2021 y dio inicio a una investigación judicial y científica que se extendió durante cinco años.

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