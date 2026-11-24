La provincia derogó la ley de Lemas en 2024 y no cuenta con sistema propio para los comicios del año próximo. El jueves, la Legislatura debatirá un proyecto. Diferencias entre oficialismo y oposición.

La Legislatura de Santa Cruz debatirá este jueves un nuevo Código Electoral Provincial con la intención de aplicarlo en las elecciones ejecutivas del 2027. El distrito quedó sin normativa en ese sentido luego de que el gobernador Claudio Vidal derogara la ley de Lemas en 2024.

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Vidal ya anunció que el año próximo buscará la reelección. Su gran contendiente, actualmente, es el Partido Justicialista (PJ), que busca recuperar el kilómetro cero del kirchnerismo. También se anota en la pulseada La Libertad Avanza (LLA) que, de momento, se rehúsa a cerrar filas con el mandatario.

En ese marco, la dirigencia santacruceña debe definir con qué sistema se votará en los comicios venideros. La iniciativa que discutirá el jueves cuenta con 108 artículos, aunque no está asegurado que se aprueba, ya que cunden diferencias entre oficialistas y opositores.

La propuesta que obtuvo dictamen, con 13 votos afirmativos, cuatro negativos y dos abstenciones , establecería PASO obligatorias para todos los partidos y alianzas, a contramano de lo que ocurre a nivel nacional, donde Javier Milei intenta dar por tierra con las primarias a través de la reforma electoral que debatirá el Senado.

Asimismo, el proyecto santacruceño contempla la participación incluso de aquellas fuerzas que presenten una sola lista en las internas abiertas y un piso del 1,5% de los votos válidos de la categoría y el distrito para competir en las elecciones generales.

Contario a este enfoque, el vidalismo se opone a las PASO o, como mínimo, impulsa un esquema que exceptuaría a las escuderías que no tengan competencia intestina.

Por otra parte, el articulado incorpora la figura de Ficha Limpia, impidiendo las candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos, con inhabilitación vigente y condena firme.

Claudio Vidal buscará su reelección en 2027.

También para condenados por delitos contra la administración pública, condenados por delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos y personas registradas como deudores alimentarios morosos.

De acuerdo al proyecto, la modalidad de voto será la Boleta Única Papel (BUP) y se establecería las elecciones sincronizadas entre los intendentes y el gobernador, impidiendo que los municipios desdoblen las pulseadas locales.

Claudio Vidal aún no definió cuándo serán los comicios provinciales de 2027. Se espera que, tal como hicieron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta), despegue la compulsa santacruceña de la nacional.

La provincia atraviesa una delicada situación económica y Vidal perdió apoyos clave. Por ejemplo, los dos senadores nacionales que le respondían, Natalia Gadano y José María Carambia, rompieron con su jefatura.

El peronismo, en tanto, se entusiasma con la candidatura del intendente de Río Gallegos, Pablo Grosso, quien pica en punta para dar la batalla. Lo sigue de cerca, también, su par de El Calafate, Javier Belloni, quien cuenta con el activo del turismo para captar ingresos extra.

Los libertarios, por su parte, cuentan con el diputado nacional Jairo Guzmán como su principal espada. El legislador ya anunció que se prepara para competir. No obstante, su postulación dependerá de la orden que llegue desde la Casa Rosada.

La última palabra la tendrá Karina Milei, quien analiza junto a los coroneles políticos de La Libertad Avanza (LLA) la posibilidad de sellar acuerdos con los gobernadores.

Actualmente, Vidal comanda un frente variopinto llamado "Somos Energía para Renovar Santa Cruz" (SER) que nuclea a peronistas díscolos, a la Unión Cívica Radical (UCR) y expresiones provincialistas. Él, de hecho, proviene del gremialismo petrolero, con formación justicialista.

El año pasado, SER exhibió una mala performance en los comicios legislativos nacionales, al caer al tercer puesto superado por el PJ y por LLA, que se repartieron las bancas de diputados.