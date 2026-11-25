Entre Ríos envió un proyecto para suspender las PASO, acorde a lo que pretende Nación. San Juan busca ponerle fin a la ley de Lemas, mientras que Santa Cruz podría implementar la Boleta Única Papel.

A la espera de que el Senado debata la reforma electoral impulsada por el Gobierno, las provincias avanzan con modificaciones en sus sistemas electorales con miras a los comicios de 2027. Boleta Única, PASO, Ficha Limpia y ley de Lemas son algunos de los temas que discuten las Legislaturas en distintos distritos.

Este jueves, la Casa Rosada buscará obtener luz verde de la Cámara alta para la suspensión de las primarias , una batalla de larga data que dependerá, en buena parte, de la voluntad de los gobernadores. Los coroneles políticos violetas creen contar con un piso de 38 votos , un número clave para destrabar el proyecto.

En paralelo, algunos jefes provinciales impulsan iniciativas propias en sus distritos. Es el caso, por ejemplo, de Rogelio Frigerio , quien giró al Senado de Entre Ríos su propuesta de reforma parcial del Código Electoral . Entre los principales aspectos, el texto propone la suspensión de las PASO , en sintonía con los libertarios, con quienes mantiene una alianza política.

Por otra parte, la iniciativa faculta al mandatario a fijar los comicios para el primer domingo de junio . En caso de no hacerlo, las elecciones deberán realizarse en octubre, en simultáneo con las nacionales. De todos modos, en su gestión aclaran que todavía no está definido si desdoblará los comicios .

Asimismo, el proyecto dispone que los partidos deberán oficializar sus alianzas 90 días antes de la elección y las candidaturas, 80 días antes.

Un dato importante es que la reforma no tiene carácter definitivo, sino que se trata de una cláusula de excepción acotada en el tiempo, "motivada por razones objetivas de coyuntura económica y de eficiencia en el uso de los fondos públicos, ambos principios que han guiado nuestra gestión en estos tres años", según aclara el propio proyecto.

Respecto de las primarias, el documento destaca que su suspensión requiere la readecuación de los plazos previstos en el calendario electoral. "Este proyecto de ley también introduce modificaciones en los plazos del proceso electoral para adecuarlos a la novedad de pasar de dos instancias electorales a una sola, y garantizar con éxito su celebración en tiempo y forma", afirma.

Y completa: "Estas reformas han sido consensuadas con las autoridades electorales a los fines de facilitar su fundamental trabajo en la administración del proceso electoral".

Asimismo, plantea "la necesidad imperiosa de que la clase política dé un gesto importante a la sociedad entrerriana en la magnitud de los gastos permitidos para el proceso electoral venidero", mediante un tope de gastos más bajo que el previsto originalmente y en sintonía con los parámetros de la legislación electoral nacional.

El año próximo, Entre Ríos renovará gobernador y vice mediante la Boleta Única de Papel, que continuará vigente. También se elegirán 17 senadores provinciales, uno por cada departamento; 34 diputados provinciales; intendentes y viceintendentes; concejales y autoridades comunales y de juntas de gobierno. Se descuenta que Rogelio Frigerio, uno de los tres mandatarios del PRO, buscará la reelección en alianza con La Libertad Avanza.

El principal contrincante será el peronismo, que todavía no tiene un postulante definido. Entre los anotados figuran la intendenta de Paraná, Rosario Romero; su par de Concepción del Uruguay, José Lauritto; y los diputados Guillermo Michel y Juan José Bahillo.

La gestión entrerriana busca seguir los pasos de Chaco, que, hasta el momento, es la única provincia que logró suspender las PASO, por impulso del gobernador radical Leandro Zdero, otro aliado de La Libertad Avanza.

Marcelo Orrego.

Similares cuestiones ocupan al sanjuanino Marcelo Orrego, quien envió a la Legislatura un proyecto para modificar el Código Electoral de la provincia. Entre sus principales objetivos figuran la derogación de la ley de Lemas, la habilitación al Poder Ejecutivo para desdoblar los comicios y la implementación de la Boleta Única. Otros puntos contemplan sanciones económicas por la difusión intencional de noticias falsas y contenidos audiovisuales manipulados mediante inteligencia artificial.

En paralelo, propone eliminar el financiamiento estatal de las internas partidarias y prohibir las candidaturas simultáneas por distintas agrupaciones políticas o categorías electorales.

Al igual que Frigerio, Orrego es uno de los gobernadores que se manifestaron a favor de suspender las PASO a nivel nacional, en sintonía con la Casa Rosada. San Juan, sin embargo, no cuenta con primarias propias.

En la arena política, la gran incógnita es si el mandatario cuyano cerrará filas con el mileísmo en 2027. En las elecciones legislativas del año pasado fue uno de los pocos caciques subnacionales que cayeron derrotados frente al peronismo. Ese antecedente podría empujar un acercamiento con los apóstoles de Milei, con quienes viene mostrando una buena sintonía.

Santa Cruz busca su ley electoral

Al otro lado del país, la Legislatura de Santa Cruz buscará sancionar este jueves el Código Electoral provincial. En 2024, meses después de asumir, el gobernador Claudio Vidal impulsó la derogación de la ley de Lemas, vigente desde 1988. Desde entonces, el distrito quedó sin una normativa electoral integral. Si no logra aprobarla a tiempo, deberá ajustarse a la modalidad que rige a nivel nacional.

La propuesta que obtuvo dictamen, con 13 votos afirmativos, cuatro negativos y dos abstenciones, sintetiza ocho iniciativas legislativas y establecería PASO obligatorias para todos los partidos y alianzas, a contramano de lo que ocurre a nivel nacional, donde Javier Milei intenta dar por tierra con las primarias a través de la reforma electoral que debatirá el Senado.

La Legislatura de Santa Cruz discutirá el nuevo código electoral.

Las fuerzas que compitan en las elecciones generales deberán superar el piso del 1,5% de los votos válidos de la categoría y el distrito. El proyecto contempla, además, la participación obligatoria en las primarias incluso para aquellas agrupaciones que presenten una sola lista.

En contraste con este enfoque, el vidalismo se opone a las PASO o, como mínimo, impulsa un esquema que exceptúe de las primarias a las fuerzas que no tengan competencia interna. El articulado también incorpora la figura de Ficha Limpia, que impide las candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos con sentencia firme e inhabilitación vigente.

Por otra parte, la iniciativa promueve la implementación de la Boleta Única de Papel y establece la obligatoriedad de los debates electorales entre los candidatos a gobernador. Un dato central es que unifica las elecciones provinciales con las municipales e impide que los intendentes desdoblen sus comicios. También ratifica la prohibición de la ley de Lemas.