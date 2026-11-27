La iniciativa obtuvo 49 votos a favor y nueve en contra. La normativa incorpora nuevas figuras al Código Penal para sancionar los ingresos ilegales y los daños contra la producción agropecuaria.

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de vandalismo rural , que incorpora nuevas figuras delictivas al Código Penal para sancionar los ingresos no autorizados a establecimientos agropecuarios y los daños contra bienes, instalaciones y recursos productivos.

La iniciativa, impulsada por el diputado Martín Ardohain , contó con el respaldo de las principales entidades agropecuarias del país durante su tratamiento en la Cámara baja. Finalmente, la Cámara alta aprobó la normativa con 49 votos afirmativos, nueve negativos y ninguna abstención .

La normativa dispone la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal , que establece penas de prisión de un mes a un año para toda persona que “entrase en un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.

En relación con los límites de las propiedades, el texto determina que “se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”.

Sin embargo, la legislación contempla excepciones y aclara que no se configurará el delito “cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública”.

En el Senado la ley fue aprobada con 49 votos a favor y nueve en contra.

El máximo de la pena se elevará a dos años de prisión “cuando el ingreso obstaculizare sustancialmente el desarrollo de la actividad productiva rural o crease un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas que se encuentran en el establecimiento, o para la sanidad de los animales o cultivos de la explotación, siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado”.

Penas de hasta ocho años de prisión por daños contra la producción

La nueva legislación también incorpora el artículo 184 bis al Código Penal, que contempla penas de entre dos y ocho años de prisión y multas equivalentes a entre tres y 12 veces “el valor del daño causado quien, afectando de manera directa el ciclo productivo, las existencias de materias primas o la infraestructura de un establecimiento rural, destruyere, inutilizare, suprimiere o de cualquier otro modo dañare alguno de los elementos enumerados en el párrafo siguiente, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública”.

Entre los bienes y recursos productivos alcanzados específicamente por la normativa se encuentran el ganado, las viñas, la leña, las silobolsas y los cereales sin cosechar.

Tras la sanción de la ley de vandalismo rural, el Senado también aprobó, sobre el cierre de la sesión, la declaración de la Fiesta de la Artesanía, que se celebra anualmente en la ciudad entrerriana de Colón, como Fiesta Nacional y su incorporación al calendario turístico y cultural del país.