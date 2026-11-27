Franco Colapinto vuelve a la pista en el GP de Qatar de Fórmula 1: horarios y dónde ver las prácticas libres + Agregar ámbito en









Tras su destacada actuación en Las Vegas, el piloto argentino afrontará un nuevo desafío en el campeonato mundial. Cuándo comienza la actividad y cómo seguirla en vivo.

Franco Colapinto se prepara para una presentación en la F1 Motorsport

Franco Colapinto iniciará este viernes 27 de noviembre su participación en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, donde buscará mantener el buen rendimiento que mostró durante su última presentación en Las Vegas.

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El piloto argentino llega a esta nueva cita del calendario con el objetivo de continuar sumando puntos y consolidar su desempeño en el tramo final de la temporada 2026.

Con 35 puntos acumulados en el campeonato, el representante nacional afrontará las primeras sesiones de entrenamiento, que serán fundamentales para trabajar en la puesta a punto del monoplaza y evaluar su rendimiento de cara a la clasificación y la carrera.

La actividad en Qatar despertará nuevamente la expectativa de los fanáticos argentinos, que podrán seguir las alternativas de Colapinto durante todo el fin de semana.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Qatar y dónde verlo en vivo Según el cronograma difundido, la actividad de este viernes comenzará con la primera sesión de entrenamientos libres, mientras que por la tarde se desarrollará la segunda tanda.

Según el cronograma difundido, la actividad de este viernes comenzará con la primera sesión de entrenamientos libres, mientras que por la tarde se desarrollará la segunda tanda. Los horarios de las prácticas libres, correspondientes a la Argentina, son los siguientes: Primera práctica libre: 10.30.

Segunda práctica libre: 14.00. Todas las instancias del Gran Premio de Qatar, incluidos los entrenamientos, la clasificación y la carrera, podrán seguirse en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Colapinto buscará aprovechar las primeras salidas a pista para encontrar la configuración adecuada y ratificar las buenas sensaciones que dejó su actuación en Las Vegas, con la expectativa de volver a sumar unidades en el campeonato mundial.