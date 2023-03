Se impuso el formato de trabajo híbrido en 88% de las empresas

No resulta casual que una encuesta realizada por Hucap refleje que de las 113 compañías que formaron parte de la muestra el 88% mantenga un esquema mixto, un 10% sea presencial en su totalidad y un 2% lo haga 100% de manera remota.

Las empresas comienzan a entender la importancia del salario emocional. “El salario emocional (o sustentable) es la retribución no económica que se le hace a un colaborador con el objetivo de mantener los niveles de motivación elevados y lograr un balance positivo entre su vida laboral y personal”, comenta Natalia Terlizzi, CEO de Hucap.

Si bien el salario es el factor motivacional por excelencia, cada vez más, y sobre todo impulsado por las nuevas generaciones, las personas a la hora de escuchar una propuesta laboral ponen su foco en otros aspectos: la compensación total (beneficios y prácticas de work life balance), el esquema de trabajo, las posibilidades de crecimiento y desarrollo, el clima laboral, el estilo de liderazgo, la responsabilidad social empresaria de la empresa, su cuidado por el medio ambiente, su cultura, entre otros.

Dentro de los beneficios detectados, 105 empresas destacan que brinda que la modalidad híbrida implica una mejor calidad de vida laboral, con una menor carga de stress y ofrece un equilibrio entre la vida laboral y personal del empleado. Asimismo, 83 de ellas remarcan el ahorro en transporte, en tiempo de viaje, vestimenta y alimentación. El ránking lo completa, con 77 votos, que otorga un mayor grado de motivación.

“Cada vez más empresas comprenden la importancia de desarrollar políticas centradas en los colaboradores que ayuden a mantener sus niveles de motivación y construir una marca empleadora fuerte para atraer y retener talentos”, destaca Terlizzi. “Hoy el paradigma cambió. Los empleados cuando ingresan a una organización no lo hacen con la idea de jubilarse allí o quedarse toda su vida. Partiendo de esa base, los procesos de on boarding han tenido que readaptarse a lo que las nuevas generaciones demandan y también a la transformación digital que nos atraviesa. Un proceso de on boarding exitoso permitirá a los colaboradores alcanzar más rápido la efectividad en su rol y los resultados que se esperan, acelerando la curva de aprendizaje”, concluye Terlizzi.