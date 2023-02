Charlas de quincho

Nadie se anima a apostar tampoco a que no se reeditarán los cortocircuitos que caracterizaron la relación Manzur-Jaldo hasta que el primero dejó el cargo para ir a la Jefatura de Gabinete de la Nación. En los mentideros políticos además se multiplicaron las especulaciones sobre el santafesino Agustín Rossi, transformado ahora en la mano derecha de Alberto, aunque probablemente, no con el nivel de confianza que lo unía a Manzur.

Velocidad

Mientras, los datos se suceden unos tras otros, y son digeridos con igual velocidad, aunque pocas veces recordados. ¿Qué pasó con el “sobredimensionado” censo anterior que favorecía a algunos distritos como La Matanza?, ¿y el dictamen sobre los fondos de CABA?, ¿o la eliminación de impuestos en el mismo distrito? Y ni hablar del incremento de fondos a algunas universidades que también reclaman otros distritos que se consideran marginados de esa preciada distribución.

De todo esto habla hoy la política, además de las candidaturas. “Los temas se suman, pero no se solucionan”, se quejaba un exgobernador, en una calurosa mesa de La Biela, durante un febrero que amenaza con ser de los más “calientes” en décadas. Y el tema no es menor a la luz de las mermas productivas por la prolongada sequía, que golpea despiadada en el principal rubro de exportación del país: la agroindustria amenazando con dejar “cortos” hasta los pronósticos que hace sólo unas semanas parecían exagerados, al hablar de bajas hasta de u$s15.000 millones en las ventas al exterior. “Los ríos vuelven a estar secos y muchos se cortan”, señalaba un especialista en agua, y también ávido lector, que recordó un dato de “1760 cuando se ‘secó’ el río por la seca y se podía cruzar a Uruguay a caballo, según dicen los historiadores”, aseguraba el hombre. Lo cierto es que con temperaturas rondando los 40° en buena parte del país, y viento norte soplando como soplete, se comienzan a agravar las pérdidas, y hasta ponen en juego estrategias que habían resultado “exitosas”, como los planes soja I y II, que permitieron adelantar ingreso de divisas, y así poder cumplir con parte de las metas. Sin embargo, la reedición 23 de la idea sigue esperando impaciente en el fondo de un cajón a que cambien las condiciones climáticas.

“Hoy nadie se anima a adelantar ventas, porque se achicaron las siembras, y lo que se pudo implantar no se sabe si se va a cosechar”, reconocía un destacado productor sojero santafesino alarmado por la nueva ola de calor. Así las cosas, el “multiobservado” ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, por ahora se debe conformar sólo con las previsiones de ahorro de unos u$s2.000 millones que le prometen en las importaciones de energía, a partir de las aceleradas obras de los gasoductos, apenas una gragea al lado de las pérdidas de ingresos que se están proyectando. Esto se sumaría al crédito “para reponer reservas”, de parte de 3 bancos internacionales de primera línea, con una tasa de algo más de 4 puntos, aparentemente ya admitida por el FMI debido a “ las pérdidas que le provocaron a Argentina la guerra (del Mar Negro), y la prolongada sequía…

Piquetes

Mientras, crece el temor de que a los “impolíticos” cortes y bloqueos de calles y rutas con los que dirigentes sociales (no tan oficialistas) están presionando al Gobierno se sumen los mucho menos populares aún “cortes” eléctricos, previsibles con estas temperaturas y que enardecen a la gente. Esto podría determinar que el “martes de furia” de la semana pasada, con más de 130 cortes, se acreciente en los próximos días ahora también con eventuales faltas de electricidad. El malestar no se circunscribe a esto, ya que para la gente, el programa de Precios Justos prácticamente no tiene avances, más allá de las declaraciones -obvias- de algunos funcionarios, con lo cual se sabe que, gastos de colegios mediante, marzo se va a recalentar más aún, muy lejos del objetivo de alrededor de 3% de inflación que proyectaban en Economía.

Mesas

“Esta es una Mesa altamente inestable. Le falta una pata”, decía irónico un kirchnerista acérrimo en alusión a la ausencia de Cristina de Kirchner y su hijo Máximo a las reuniones a las que llamó Alberto Fernández, y que deberían estar compuestas por las 27 fracciones que conforman el Frente de Todos. Así, mientras los cristinistas priorizan hablar de “proscripción” y de la mesa “inestable”…, el temario propuesto por Alberto Fernández pretende imponer la “ estrategia” 2023, mientras que los opositores internos priorizan la gestión ( cuyos resultados son discutibles). Pero, todos los espacios están igual y los movimientos del tablero, que venían contenidos, se dispararon en simultáneo, y en coincidencia con la elección de ayer en La Pampa. Así, en forma exponencial, comenzaron a aparecer nuevos candidatos a todos los cargos y en todos los espacios. “Están embarrando la cancha”, se quejaba un histórico operador político sobrepasado por la velocidad que obró la carrera de garrochas en la que todos se suben, pero nadie se baja. Y esto es así tanto en las presidenciales, como para gobernadores y hasta intendentes de las ciudades más expectantes. De hecho, a los nombres que ya se conocían ( incluyendo las indefiniciones como la del ex presidente Mauricio Macri, que algunos quieren que se presente las PASO de su espacio y las pierda), hasta el joven exAerolineas Argentinas, Recalde para CABA, o hasta el mediático abogado del reciente caso Gesell, Fernando Burlando, para gobernador bonaerense; o Elisa Carrió y María Eugenia Vidal. También vuelve a resurgir la dupla “federal” del cordobés Juan Schiaretti con el sáltelo Juan Manuel Urtubey (con el mediático Facundo Manes de Sidecar), o la más mediática aún locutora santafesina Carolina Losada que ya se la vio anotada en fórmulas con Rodríguez Larreta, Macri, Bullrich, y “solo le faltaría Alberto Fernández para cubrir todas las opciones”, bardeó algún coterráneo. Por supuesto que en medio, a nadie escapan los movimientos de Massa, al punto que estos días hasta lesa arón a relucir su vieja relación con Horacio Rodríguez Larreta, amistad que se cimentó a fines de los ‘90, cuando ambos reportaban cómo asesores de Ramón “Palito” Ortega en la fórmula presidencial que encaró Eduardo Duhalde en 1989 para intentar suceder a Carlos Menem. De hecho, habría sido Ortega el que propuso a Rodríguez Larreta para la ANSES. Ante todo esto, el 33° aniversario de la ahora famosa frase: “Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”, del radical Juan Carlos Pugliese el 6 de febrero del 89, cuando el Gobierno de Alfonsin ya comenzaba a hacer agua por todos lados, parece apenas una anécdota ingenua.

Festejo

La actividad presidencial tuvo escala en los premios Goya. Alberto Fernández celebró ayer el triunfo de la película nacional “Argentina, 1985” en los reconocidos Premio Goya en la categoría mejor film iberoamericano y destacó la producción del cine argentino. “Es un gran orgullo saber que el cine argentino es reconocido en todo el mundo. La noticia de que “Argentina, 1985” ha recibido el Premio Goya al Mejor Film Iberoamericano, es muestra del talento de nuestro país, y de una sociedad que valora la democracia. ¡Mis felicitaciones!”, escribió Alberto en su cuenta de Twitter. La película dirigida por Santiago Mitre sumó un nuevo galardón a nivel internacional. El premio mayor podría obtenerlo en los Oscar el próximo 12 de marzo, al estar nominada a mejor película extranjera. “Argentina, 1985” narra la tarea que realizaron los fiscales Julio César Strassera (Ricardo Darín) y Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) para llevar a juicio a los integrantes de la Junta Militar, cuyos integrantes cometieron delitos de lesa humanidad en el período 1976-1983. En enero, la película de Mitre había ganado el Globo de Oro, que entregó la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, al imponerse en la categoría al mejor filme extranjero de la 80° edición, y anteriormente el Premio del Público en el Festival de San Sebastián.