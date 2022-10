Charlas de quincho

IDEA

Un coloquio paralelo se dio casi por azar, el viernes último, cuando los principales exponentes del PRO se dieron cita en uno de los más conocidos restaurantes del puerto de Mar del Plata. Mientras Patricia Bullrich disertaba frente a un selecto grupo de empresarios patrocinantes del Coloquio de IDEA en uno de los almuerzos reservados previstos con candidatos, el resto de los aspirantes, sus equipos y armadores se dieron cita en “Viento en Popa” para distribuirse en algunas de las mesas amplias dispuestas en todo el salón. Uno de los primeros en arribar fue el intendente local, el exjuez Guillermo Montenegro, que hizo “rotation” por las mesas para saludar mientras se acomodaban las mesas largas para disfrutar rabas, chipirones y pulpo a la gallega, parte del menú de mariscos y pescados, especialidad de la casa. La troupe acompañaba a Horacio Rodríguez Larreta que iba a tener su propio panel junto a gobernadores en el Sheraton, un rato más tarde. El jefe de Gobierno llegó y arrancó la ronda de saludos, deteniéndose en todas las mesas que le solicitaban selfies. La legisladora Graciela Ocaña sonreía desde uno de los costados, junto al nutrido equipo que acompañó a la avanzada larretista a la ciudad feliz. Divididos, copaban la mayoría de las ubicaciones, pasado el mediodía. Mucha gaseosa y agua poblaban las mesas para que no los tomara la modorra al momento del panel. Algunos como Diego Santilli, aprovecharon para dar la mano a todos los que lo reconocieran. La noche anterior había compartido afablemente el cocktail tradicional que organizaba el HSBC en el hotel Costa Galana junto a (¿su competidor?) Cristian Ritondo en la carrera por la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Santilli se apoltronó en la mesa larga que tenía a referentes porteños. La delegación que viajó al Coloquio tuvo su cariz económico con las reuniones que mantuvo Martín Mura, el ministro de Hacienda y Finanzas de Larreta. Frente al puerto, todos se disponían a un almuerzo veloz antes de regresar al Sheraton pero con un tema dominante en las mesas: si el Gobierno hará alguna jugada para suprimir las PASO el año próximo, lo que destartalaría algunas estrategias para definir candidaturas. Entre las chernias que salían con papa al horno o con la salsa de la casa, los mejillones y langostinos empanados, las charlas giraban en torno a la vidriera que ofrecía IDEA para el jefe de Gobierno que se entusiasmaba saludando y regalando fotos a los pocos comensales que no eran parte de la comitiva. Casi sin probar el limoncello de cortesía, partieron raudos a buscar buenos lugares en el auditorio principal del hotel que tenía vallados perimetrales a varias cuadras de distancia por el operativo de seguridad que rodeaba la asistencia del Presidente un par de horas más tarde.

INVASIÓN

Entre fiambres ibéricos (de lo mejor), paellas gigantescas y ensaimadas “al estilo español”, los temas fluían como agua, saltando de los local a lo internacional sin respiro, y dependiendo de los grupos. También llamó la atención la cantidad de representantes militares latinoamericanos, casi en igual cantidad que embajadores de cantidad de países de toda la región. Por supuesto que el tema internacional y el temor creciente de una escalada bélica a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania fue uno de los temas más abordados. “En Europa hay mucho temor por una nueva guerra”, reconocía la esposa de uno de los diplomáticos, mientras otros comentaban el aumento del costo de vida y también el malestar que seguramente va a aumentar en este próximo invierno en el Hemisferio Norte, por las restricciones que están encarando todos los países debido al conflicto, y a su dependencia del gas ruso. “Ustedes tienen fiambres, pero nosotros tenemos carne (vacuna)” se reía un empresario frigorífico aunque, en realidad, ya ahora Brasil supera las exportaciones locales y la calidad mejoró sensiblemente. Aún así, más de una treintena de empresas del rubro está ahora en París, en la tradicional muestra de la alimentación -Sial- “para verle de nuevo la cara a nuestros clientes”, dijo uno de ellos, visiblemente preocupado por la caída de las compras chinas, la baja de los precios internacionales del producto, y las perspectivas de más desaceleración en la economía mundial.

Mientras en un grupo el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, conversaba con Martín Cabrales, mucho más sonriente que el primero; en otro grupo el titular de la Cámara Argentino-Española, Guillermo Gonzalez, o Alejandro Lastra, de Telefònica, intentaban saludar a la dueña de casa, tarea compleja dada la cantidad de gente en los jardines. También se vio a la titular de Alpi, Teresa Gonzalez Fernández; al rector de Tres de Febrero, Anibal Jozami; o el presidente de la Bolsa de Granos, José Martins, entre otros. Por supuesto que para algunos de los varios exportadores que había por allí, el tema de la impresionante crecida del Paraná en puerto Iguazú, que obligó a la evacuación de la Aduana argentina, fue motivo de preocupación y alivio al mismo tiempo. De hecho, fue necesario que Brasil cerrara la represa de Itaipú por un día para poder sacar a la gente, y la mayor cantidad de objetos de las instalaciones. Sin embargo, después de 3 años de muy bajo calado en el Paraná, lo que complicó -y encareció- las exportaciones por la Hidrovía al no poderse completar la carga, la posibilidad de que el río ahora comienza a recuperar profundidad no deja de ser una buena noticia.

LEALTAD

A pesar de la lluvia y frío del sábado, y de los festejos ayer del Día de la Madre, que obligaron a reprogramar algunos Quinchos, igual hubo cantidad de encuentros, en general adentro, por el mal clima. En uno de ellos, con una ecléctica composición política de sus miembros, las chanzas y las cargadas fueron múltiples. “¿Día de la Lealtad? ¿A quién?”, se reía un veterano radical ante la cara desconcertada de su compañero de mesa (peronista) en alusión a los tres actos que habrá hoy por el 17 de Octubre, mientras ni siquiera se sabía si el presidente Alberto Fernández iría a alguno de ellos. Otro motivo de intriga, también, es la nueva (?) actitud del Presidente que parece querer “actuar en soledad”, lo que inquieta a propios y ajenos (del oficialismo y de la oposición). Además de haber levantado sensiblemente el perfil hasta, incluso, ir al cierre del Coloquio de IDEA en Mar del Plata, donde lo que predominó fue la desazón empresaria. Así, mientras los parroquianos recorrían la lista de heridos y operados (Hebe Pastor; Mauricio Macri, Fabiola Yanez, y hasta el pobre juez Carlos Maqueda que, previsiblemente, fue atropellado por un ciclista en plena Recoleta (y se supo, solo porque era un miembro de la Suprema Corte, pues ocurre varias veces por día), y a diferencia de otros miembros del Gobierno, fue derivado al Hospital Fernández y no al Sanatorio Otamendi, las enumeraciones no terminaron allí. Mucho más sabrosos, por ejemplo, resultaron algunos datos de la “visita” que Eduardo Bolsonaro realizó por unos días, los lugares que recorrió, su entrevista con Milei; las irónicas comparaciones de costos que hizo respecto a Brasil, y el aceitado grupo profesional de periodistas y cámaras que lo acompañó en todo momento registrando cada momento, lo que no cayó demasiado bien en algunos sectores mientras, su padre Jair, se prepara para el balotaje con Lula Da Silva, en 15 días. Otra sorpresa vino de la mano de la reaparición del exintendente Aníbal Ibarra, jugada con la cual parece que algunos pretenden sacarle más votos al actual titular de CABA, Horacio Rodríguez Larreta. “No hay que hacer nada, se están atropellando entre ellos”, señalaba un tercero aludiendo a las declaraciones casi faranduleras de Macri y Rodríguez Larreta en torno de su vida privada, o las de la titular del PRO, Patricia Bullrich respecto de temas muy delicados. Parece que sus asesores en la materia, lejos de calmarla, incentivan una actitud más parecida a la de Javier Milei, que a la de consensos que intentan otros. “Nosotros le hablamos a la gente y la gente quiere escuchar esto”, parece que es la muletilla de la exministro. Por supuesto que en el oficialismo también hay tela para cortar y dentro de la cantidad de temas negativos que debe enfrentar el Gobierno, el encuentro de Alberto Fernández con dirigentes mapuches que lo sorprendieron en Neuquén, y con un pasacalles que decía: “Presidente: está pisando suelo mapuche”. Lo más cuestionado, sin embargo, es que la reunión se llevó a cabo alrededor de una mesa tapada con la multicolor bandera de esas agrupaciones, lo que encendió inmediatas críticas. Por otra parte, el pedido del prófugo Jones Hualas de un habeas corpus, y los rumores de que se dejó ver por Bariloche, no contribuyeron a calmar los ánimos. Para colmo, dos noches después hubo un nuevo ataque en un campamento de Vialidad en Villa La Angostura, donde se destruyó maquinaria vial de la provincia y que se lo atribuyó la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). Para completar el complejo panorama político del Gobierno, sigue la discusión por el tema de las PASO con opiniones muy divididas, aún dentro del oficialismo. Lo que es cierto es que siguen sumándose intendentes y gobernadores que están separando los comicios, como ocurrió ayer en Avellaneda, en el norte de Santa Fe donde, previsiblemente, el candidato de Cambiemos, el radical Gonzalo Braidot se impuso por 75,31% a su adversario del PJ. Sin desmerecerlo, el resultado era previsible, en primer lugar porque está sucediendo al ahora senador Dionisio Scarpín, de destacada trayectoria en la región, y quien estuviera a cargo de la intendencia durante el conflicto de la firma Vicentín. Igual, no gusto mucho este resultado.