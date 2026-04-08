Decretan feriado el 9 de abril de 2026: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo + Seguir en









El cuarto mes del año trae novedades para muchos afortunados, que podrán disfrutar de un descanso inesperado.

El cuarto mes del año llega con sorpresas para muchos trabajadores. Freepik

El mes de abril dejó buenas sensaciones en el calendario de feriados, ya que trajo un descanso largo en sus inicios. Muchos trabajadores aprovecharon ese fin de semana XXL, ideal para recuperar energías antes de entrar en la mitad de 2026.

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Pero, para beneficio de muchos, esas no serán las únicas jornadas que el cuarto mes del año tiene disponibles. Si bien este no será para todos, le jugará a favor a quienes precisen reponerse y acomodarse a la rutina que inició en marzo con la vuelta de las clases.

Descanso Feriados Freepik Esta jornada será ideal para descansar en casa. Freepik Por qué es feriado el 9 de abril de 2026 Cabe remarcar que estas jornadas no formarán parte del calendario nacional de feriados, pero sí afectarán a ciertos sectores de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que tanto el partido de Esteban Echeverría como la localidad de Coronel Dorrego, del partido homónimo, celebrarán su aniversario fundacional el jueves 9 de abril.

Quienes se verán beneficiados por este asueto serán los empleados del sector público y del Banco Provincia, aunque esto no significa que quienes se desempeñan en el sector privado estén exentos. Si sus empleadores consideran que el día no laborable afecta su actividad, podrán adherirse y otorgar un descanso a sus trabajadores.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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