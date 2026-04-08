El mes de abril dejó buenas sensaciones en el calendario de feriados, ya que trajo un descanso largo en sus inicios. Muchos trabajadores aprovecharon ese fin de semana XXL, ideal para recuperar energías antes de entrar en la mitad de 2026.
Decretan feriado el 9 de abril de 2026: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo
El cuarto mes del año trae novedades para muchos afortunados, que podrán disfrutar de un descanso inesperado.
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Nuevo fin de semana largo de abril en Buenos Aires: el feriado inesperado para un descanso extendido
Pero, para beneficio de muchos, esas no serán las únicas jornadas que el cuarto mes del año tiene disponibles. Si bien este no será para todos, le jugará a favor a quienes precisen reponerse y acomodarse a la rutina que inició en marzo con la vuelta de las clases.
Por qué es feriado el 9 de abril de 2026
Cabe remarcar que estas jornadas no formarán parte del calendario nacional de feriados, pero sí afectarán a ciertos sectores de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que tanto el partido de Esteban Echeverría como la localidad de Coronel Dorrego, del partido homónimo, celebrarán su aniversario fundacional el jueves 9 de abril.
Quienes se verán beneficiados por este asueto serán los empleados del sector público y del Banco Provincia, aunque esto no significa que quienes se desempeñan en el sector privado estén exentos. Si sus empleadores consideran que el día no laborable afecta su actividad, podrán adherirse y otorgar un descanso a sus trabajadores.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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