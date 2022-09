Café caliente en la interna de JxC

La movida parece formar parte de una nueva estrategia proselitista, para recuperar espacio después del traspié con la Policía de la Ciudad, pero también por la fuerte interna en el PRO que no cesa, y donde el expresidente, Mauricio Macri, no termina de decidirse sobre su futuro, lo que genera malestar y no pocos “disgustos” a varios; mientras que la titular del PRO, Patricia Bullrich, también comienza a preocupar a más de uno, por sus posiciones más radicalizadas (en el extremo opuesto de Rodríguez Larreta), y que son interpretadas como respuesta al debilitamiento relativo que está sufriendo.