Secuela de “Pantera negra” encabezó las recaudaciones

Entre el jueves y el domingo últimos, los cines argentinos vendieron 310.801 entradas, un aumento de 54 % en relación al pasado fin de semana, según los datos recolectados por Ultracine. El titulo más convocante fue el estreno “Pantera negra: Wakanda por siempre”. El film dirigido por Ryan Coogler y protagonizado por Angela Bassett convocó en su primer fin de semana 195.692 espectadores en 567 pantallas. La secuela del film de Marvel de 2018, concentró 59% de las entradas en el mercado argentino. A nivel internacional, también tuvo una gran apertura. En Estados Unidos recaudó u$s 180 millones, convirtiéndose en el segundo mejor estreno del año, sólo por detrás de “Doctor Stange”, con u$s 187.millones. En el resto del mundo recaudó otros u$s 150 millones para alcanzar un total de u$s 330 millones.