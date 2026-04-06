The Strokes confirmó el lanzamiento de su nuevo disco "Reality Awaits"

El último álbum de estudio de la banda neoyorquina, "The New Abnormal", salió a la venta a principios de 2020, y desde entonces sus miembros han estado trabajando en proyectos individuales.

The Strokes anunció recientemente su vuelta a los escenarios con varias fechas en grandes festivales y finalmente confirmó el lanzamiento de nueva música.

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El último álbum de estudio de la banda neoyorquina, "The New Abnormal" , salió a la venta a principios de 2020, y desde entonces sus miembros han estado trabajando en proyectos individuales.

A través de sus redes sociales la banda confirmó el lanzamiento de "Reality Awaits" , su séptimo disco de estudio. Estética retro, un automóvil y la frase "In The Flesh, It's Even Sexier" ("En persona, es aun más sexy"), la fecha no fue confirmada pero será en el verano boreal (nuestro invierno) de este año.

El martes 31 de marzo, The Strokes dieron a entender que podría haber nuevo material próximamente, mientras se preparan para volver a la carretera.

El grupo publicó en Instagram Stories un enlace junto a un logotipo con el estilo de un bloc de notas de los 90. La publicación dirigía a los fans a una página de Laylo, que incluye ilustraciones de estilo retro similares. En ellas se ven cuatro caballos tirando de una cinta de casete por el desierto.

Los usuarios pueden registrarse proporcionando su número de teléfono. The Strokes anunciaron que pronto se pondrían en contacto con ellos para darles novedades.

Un fan compartió una captura de pantalla de un mensaje de texto que había recibido, en el que la banda prometía que "intentarían compartir algo pronto".

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Qué se sabe sobre la grabación del nuevo disco de The Strokes

En 2022, Rick Rubin, productor de "The New Abnormal", confirmó que estaba trabajando en un nuevo álbum con The Strokes y que había terminado una sesión de grabación con ellos en Costa Rica. "Fue increíble", recordó en aquel entonces. "Y lo hicimos todos los días, tocando al aire libre, y no querían irse. Fue, sencillamente, la mejor experiencia".

En respuesta, el líder Casablancas reveló que el grupo había "improvisado y empezado a trabajar en algunas cosas", pero les dijo a los fans que el próximo disco de The Strokes estaba "muy, muy lejos" de estar terminado. "Espero que nos cuenten dentro de uno o dos años", añadió.

El guitarrista Albert Hammond Jr. recordó más tarde las "mágicas" nuevas sesiones con Rubin y habló sobre el futuro de la banda. "No creo que hayamos escrito nuestras mejores canciones todavía", dijo. "Lo presiento".

El regreso de The Strokes a los escenarios

Julian Casablancas y compañía volverán a los escenarios juntos este mes para ofrecer dos conciertos como cabeza de cartel en San Francisco, antes de sus presentaciones en Coachella 2026.

También actuarán en otros festivales estadounidenses, como Outside Lands y Just Like Heaven, así como en el Summer Sonic de Japón y muchos rumores los sitúan como headliners del Primavera Sound en Argentina.