Kanye West provoca que el Wireless Festival en Londres pierda el auspicio de una importante marca + Seguir en









El artista, que ha estado en el centro de las críticas en los últimos años por varios comentarios antisemitas y por lanzar una canción llamada "Heil Hitler", encabezará las tres noches del festival británico.

Nueva controversia alrededor del rapero estadounidense.

Pepsi retiró su patrocinio del Wireless Festival en Londres a raíz de la contratación del polémico rapero Kanye West, ahora conocido como Ye.

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El artista de "Runaway", que ha estado en el centro de las críticas en los últimos años por varios comentarios antisemitas y por lanzar una canción llamada "Heil Hitler", encabezará las tres noches del festival británico que se celebrará del 10 al 12 de julio.

Un portavoz de Pepsi, que ha sido socio y patrocinador principal del Wireless Festival durante varios años, declaró: "Pepsi ha decidido retirar su patrocinio del Wireless Festival", según informó la BBC. La compañía de bebidas no dio detalles sobre el motivo de su decisión, pero esta se produjo tras la confirmación de la participación de West.

Sin embargo, hasta hoy lunes, Pepsi seguía figurando como patrocinador principal en el sitio web del festival.

Polémica por la participación de Kanye West en el Wireless Festival El festival británico ya ha recibido críticas por las actuaciones previstas de West, incluso del primer ministro británico Keir Starmer. Declaró al periódico The Sun: "Es profundamente preocupante que Kanye West haya sido contratado para actuar en Wireless a pesar de sus anteriores comentarios antisemitas y su glorificación del nazismo".

"El antisemitismo en cualquiera de sus formas es abominable y debe ser combatido con claridad y firmeza dondequiera que aparezca. Todos tenemos la responsabilidad de garantizar que Gran Bretaña sea un lugar donde los judíos se sientan seguros", añadió Starmer. West ha estado ofreciendo un número limitado de conciertos en su gira mundial Ye 2026, para promocionar su nuevo álbum "Bully". Su concierto más reciente fue en el SoFi Stadium de Los Ángeles el 3 de abril, que generó críticas, pero también el apoyo de miles de fans.