Sed de dólares: Gobierno apunta a China para sumar financiamiento

El martes cerró como otra jornada negativa para el Banco Central. La entidad monetaria vendió u$s 99 millones y acumula un rojo de u$s 1.240 millones en lo que va del mes. Si bien el resultado estuvo influenciado por las compras que registraron YPF, la provincia de Santa Fe y los pagos de energía, no deja de ser un indicador más de la dificultad para acumular divisas a la que se enfrentará el Gobierno.