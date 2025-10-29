La joya del fútbol alemán que defiende la camiseta argentina por su abuela: la historia de Can Armando Güner







La joya del fútbol alemán representará a la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 tras la convocatoria de Diego Placente.

La joya del fútbol aleman representará a Argentina en el Mundial Sub 17. Borussia Mönchengladbach

El fútbol argentino ha producido grandes jugadores, entre ellos la camada que se consagró campeona del mundo en Qatar 2022. En los últimos años, además, ha incorporado a varios talentosos futbolistas nacidos en otros países, pero con raíces argentinas en su familia.

En el combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni, Nico Paz se destaca entre los jugadores nacidos en Europa que más minutos disputa. Alejandro Garnacho también supo resaltar como una promesa de la Albiceleste y quién parece ser el próximo "europibe" a tener en el radar es Can Armando Güner.

can-armando-guner- su instagram Can Armado es un gran admirador de Maradona. Instagram: Can Armando Güner Convocado al Mundial Sub 17: quién es Can Armando Güner Diego Placente viene de obtener un subcampeonato en el Mundial Sub 20 disputado en Chile tras perder la final con Marruecos, y ahora estará a cargo de la Sub 17 en una nueva edición de la Copa del Mundo que se disputará en Qatar. Entre los convocados aparece este chico de origen alemán que vestirá la albiceleste.

Nacido en Schwafheim, Alemania, un 7 de enero de 2008, es hijo de una germano-argentina y su padre turco. Su abuela proviene de La Quiaca, Jujuy, y esto le permitió obtener la nacionalidad para poder representar a Argentina. Además, su segundo nombre es Armando, en honor a Diego Armando Maradona.

Adalet Güner, su papá, es director deportivo del KFC Uerdingen, club de la cuarta división de Alemania. Can Armando, por su parte, juega en las divisiones inferiores del Borussia Mönchengladbach y es una de las grandes promesas de la Bundesliga. Aún no domina el español, aunque prometió aprenderlo antes de disputarse el Mundial Sub 17 en Qatar.

Atravesado por Messi y Maradona: la admiración de la joya alemana Gran admirador del fútbol gracias a sus padres, el joven que representará a Argentina en lugar de Alemania o Turquía tiene un enorme arraigo hacia el país. Más allá de Lionel Messi, a quién tiene la oportunidad de ver en AFA y por televisión, también siente una gran admiración por Maradona. Por Diego, con quién comparte el segundo nombre, ha mostrado muchos gestos de fanatismo. Es normal que sus canilleras tengan imágenes de la figura de Argentina en el Mundial de México 1986, lo que sirvió para que se decante por la Albiceleste.

