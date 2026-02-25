Juicios laborales en alza: ya superan los 134.000 casos y se concentran en tres provincias + Seguir en









La cantidad de juicios laborales volvió a subir en 2025 y alcanzó un récord histórico.

El 73% de los juicios se acumula en tres jurisdicciones: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe

El fuerte incremento de los juicios laborales vinculados a riesgos del trabajo volvió a encender señales de alarma. Con 134.141 nuevas demandas iniciadas en 2025, el nivel más alto desde la creación del régimen en 1996, la litigiosidad no solo crece en términos absolutos, sino que también muestra profundas disparidades territoriales.

Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el índice de judicialidad alcanzó los 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores cubiertos, lo que implica una suba interanual del 7,2%. En paralelo, el total de causas avanzó un 6,4% respecto de 2024.

El 73% de los juicios se acumula en tres jurisdicciones Uno de los rasgos más marcados del fenómeno es su concentración geográfica. El 73% de los juicios se acumula en tres jurisdicciones: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe que, en conjunto, representan el 61% del empleo formal cubierto. Esta brecha sugiere que el problema no responde únicamente a factores laborales o productivos, sino a distorsiones en los procesos judiciales locales.

Si se analizan los datos en términos absolutos, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires concentraron cerca de seis de cada diez demandas iniciadas, con 52.314 y 25.325 casos, respectivamente. En la provincia, el nivel de judicialidad superó el promedio nacional, al ubicarse en 159,4 juicios cada 10.000 trabajadores, mientras que en el distrito porteño alcanzó los 112,8, tras un incremento interanual del 12%, por encima de la media del sistema.

A casi una década de la sanción de la Ley 27.348, que buscó desalentar la litigiosidad mediante la creación de instancias administrativas previas, los resultados están lejos de lo esperado. Mientras los indicadores de siniestralidad muestran mejoras sostenidas, ya que los accidentes laborales se redujeron un 55% y las muertes un 80%, la cantidad de juicios continúa en ascenso. Es decir, el sistema mejora en prevención y cobertura, pero no logra contener la judicialización.

En tanto, de acuerdo al informe de la UART, no se registraron en 2024 variaciones significativas en la siniestralidad que expliquen el salto en los índices de litigiosidad observado en 2025. A su vez, el documento subraya la desproporción frente a estándares internacionales: si Argentina exhibiera niveles similares a los de España o Chile, la cantidad de juicios iniciados el año pasado se habría reducido a 8.234 o 5.663 casos, respectivamente, muy lejos de los 134.141 registrados. Con fuertes asimetrías entre provincias y un volumen de demandas en niveles récord, el desafío de reordenar el esquema de riesgos del trabajo vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del sector.