¿El nuevo "Elite" de Argentina? La serie de Sebastián Ortega que promete encantar a los fanáticos del drama juvenil

Con música urbana y una estética cruda, la nueva propuesta de Prime Video propone un relato, donde el amor no es idealizado, sino urgente y peligroso.

La combinación de una temática arriesgada, un elenco popular y la impronta creativa de Ortega posiciona a la serie como una de las apuestas más observadas del streaming argentino en 2026. Imagen: Freepik

El universo del streaming suma una nueva apuesta de industria nacional que combina romance juvenil, rivalidades y tensión social, bajo la mirada de Sebastián Ortega.

Amor Animal, la próxima serie juvenil de industria nacional, se perfila como uno de los lanzamientos más ambiciosos del año dentro del catálogo de Prime Video.

image De qué tratará "Amor Animal" Amor Animal promete ser la nueva serie juvenil del momento, ya que combina romance joven y drama social con tensión urbana. La historia gira en torno a Kaia y Nico, dos jóvenes que se enamoran a pesar de pertenecer a bandos enfrentados, en un contexto marcado por la violencia, la desigualdad y las reglas no escritas de la calle.

Ambientada en un escenario urbano intenso y caótico, la serie muestra cómo el vínculo amoroso se convierte en un acto de rebeldía, donde amar implica desafiar lealtades, romper mandatos y enfrentarse a estructuras que parecen inamovibles. El conflicto entre los dos bandos, la presión del entorno y la necesidad de pertenecer empujan a los protagonistas a tomar decisiones límite.

Tráiler de "Amor Animal" El tráiler de Amor Animal fue revelado el 10 de febrero durante el Prime Video Retreat, un evento exclusivo realizado en Ibiza que reunió a figuras destacadas de Europa y Latinoamérica vinculadas a la plataforma. Allí estuvieron presentes los protagonistas Franco Masini y Valentina Zenere, quienes acompañaron la presentación del primer adelanto.

El avance propone una narrativa intensa, donde el amor se cruza con la música urbana, el trap y los enfrentamientos entre bandas rivales, en un tono pensado para conectar con audiencias jóvenes a nivel global. Embed - Amor Animal | Tráiler Oficial | Prime Video Reparto de "Amor Animal" La serie fue escrita por Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada. Su elenco está encabezado por Franco Masini, conocido por sus trabajos en Rebelde y Todas las veces que nos enamoramos, junto a Tatu Glikman y Valentina Zenere, que conforman el núcleo central de la historia. Además de dirigir, Sebastián Ortega participa como productor ejecutivo, reforzando su sello autoral tras éxitos previos como El Marginal. Amor Animal tiene previsto su estreno mundial en marzo, con lanzamiento simultáneo en más de 240 países y territorios, una estrategia que consolida la ambición internacional de Prime Video.