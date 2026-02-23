Comienza el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo

El proceso se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, de manera virtual, y podría terminar con una condena de hasta 20 años de prisión.

Este lunes comienza el juicio oral contra Felipe Pettinato , acusado por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo , quien sufrió gravísimas quemaduras en un incendio ocurrido en mayo de 2022 en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

El proceso se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, de manera virtual, y podría terminar con una condena de hasta 20 años de prisión. Actualmente, Pettinato se encuentra en libertad.

El incendio se desató en el departamento ubicado sobre la calle Aguilar al 2300, donde Rodrigo se encontraba durmiendo en un sillón. El médico terminó con el 90% del cuerpo quemado y murió como consecuencia de las lesiones , mientras que el acusado logró salir del lugar sin heridas.

Pettinato llega al debate imputado por el delito de estrago doloso seguido de muerte, una figura penal que prevé penas de entre 8 y 20 años.

La imputación fue impulsada por el fiscal Martín Mainardi , quien sostuvo que el fuego fue iniciado a sabiendas del peligro que implicaba para la vida de la víctima, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad e imposibilitado de reaccionar ante el avance de las llamas.

La querella es encabezada por la madre del neurólogo, Delia Beatriz Rodrigo, de 81 años, quien está citada a declarar durante el juicio. El padre de la víctima, Tomás Melchor Rodrigo, murió en 2024 sin llegar a ver el inicio del proceso.

Cómo será el juicio contra Felipe Pettinato

El debate se desarrollará de manera virtual, con seis audiencias previstas por Zoom. Pettinato participará desde su domicilio, ya que nunca estuvo detenido ni tuvo prisión preventiva, pese a la alta pena en expectativa.

El tribunal estará integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, con la acusación a cargo del fiscal Fernando Klappenbach.

Entre las pruebas centrales del juicio se encuentran la pericia que fue realizada por bomberos de la Policía de la Ciudad, que determinaron el origen del incendio, y el análisis de los celulares y otros dispositivos secuestrados en el lugar.

De esos elementos surgió que Pettinato había invitado a cenar a su neurólogo esa noche y que el médico tenía planes de mudarse al exterior, lo que implicaba que iba a dejar de atenderlo.

También declararán peritos forenses, especialistas en incendios, vecinos del edificio y profesionales de distintas áreas. El vínculo entre la víctima y el acusado, las horas previas al incendio y la conducta posterior de Pettinato serán puntos clave del caso.

El juicio ya había sido programado para septiembre de 2025, pero se postergó por cambios en la integración del tribunal.