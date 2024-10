Las claves para el uso correcto del auto que da Stellantis en sus Workshops para mujeres

Grupo Stellantis lleva adelante la serie de Workshops "Women by Stellantis" para mujeres, que se realizan en distintos concesionarios. Se trata de una iniciativa que cada salón de venta elije realizar y se hace cada cierta cantidad de tiempo en todo el país. "El objetivo es que las mujeres aprendamos sobre el correcto uso y mantenimiento del auto porque participamos mucho en el momento de la compra, pero muy poco de la posventa de un auto", dijo Soledad Bereciartua, directora de Comunicación de Stellantis y líder de género del programa de diversidad e inclusión de la empresa.

Ella es quien lleva adelante esta iniciativa. "Nos propusimos armar un plan de acción que fomente la integración de género hacia la comunidad e ideamos este programa , que es una iniciativa que hago porque me hace feliz y porque es como un hijo más y que me da mucha felicidad. Es un tiempo para ustedes y el objetivo es que aprendan cosas para su día a día, que se lleven los tips para el manejo del auto ", detalló Bereciartua.

Otro elemento a tener en cuenta es que debe haber espacio para que el airbag se despliegue y no nos lastime, es necesario que los brazos estén levemente flexionados y que el volante esté bien posicionado. Por otro lado, es necesario tener en cuenta la visibilidad del panel y que haya una cierta cantidad centímetros entre el volante y la pierna para tener capacidad de movimiento. Asimismo, recomendó que las manos deben estar ubicadas marcando las 10.10 (si fuera un reloj) en el volante y los pulgares no se deben ubicar hacia adentro para evitar lastimarse con el airbag.

También se debe chequear la posición de la butaca, tanto la distancia, como la altura y la postura del respaldo y el apoyacabezas. Es clave el uso del cinturón de seguridad, que también se puede regular en altura y debe estar bien puesto con lo tres puntos (hombro, y los dos de la cadera) bien situados. Luego, se deben acomodar los espejos de manera tal que nos den la mayor visibilidad posible hacia atrás, tanto los laterales como el central.

"Muchas veces, nosotras compartimos el auto con alguien y algunos se quejan de que les cambiamos la posición del equipamiento y del asiento, pero es clave que lo hagamos por un tema de seguridad. La posición de manejo es de cada persona y estar cómodas garantiza que podamos tener un mejor nivel de reacción", dijo Bereciartua.

Otro de los puntos que menciona Bereciartua es la importancia de que los chicos estén bien posicionados en la parte trasera del auto y con sillitas especiales en caso de que las necesiten, es decir, los sistemas de retención infantil. "Se debe usar el 'huevito' mirando hacia atrás en los primeros meses de vida, cuando ya la cabeza comienza a sobresalir, se debe pasar a la silla que mira hacia adelante, y, luego una elevadora, que puede ser silla completa o un amoldador, para que el cinturón de seguridad le cruce correctamente, porque si les queda muy alto, los puede lastimar en lugar de protegerlos", explicó. Un dato muy importante es que las sillas que se compren estén homologadas, dentro de lo posible.

Y destacó que las mujeres muchas veces participan de "pools" escolares. Para quienes lo hacen, señaló que se puede llevar en un auto tantas personas como cinturones hay en el vehículo porque si una persona sale despedida desde atrás, puede matar a otra, además de morirse ella misma. Una persona que sale despedida a 60km por hora pesa 17 veces más de su peso habitual y lo mismo pasa con los objetos.

Por eso, a continuación, mencionó la importancia de no llevar objetos sueltos en el auto, algo muy común en las mujeres por el hecho de ser multitasking. "Es muy importante usar portaobjetos para que no haya elementos sueltos. La cartera se debe poner en el baúl o en la guantera, por ejemplo. Y lo mismo, con una computadora, que suele pesar 2 kilos y puede ser un proyectil de 34 kilos que nos impacte en la cabeza en el marco de un choque ", dijo.

Por otro lado, advirtió que nunca se puede retener a un bebé o niño en un choque con los brazos. "Indefectiblemente va a salir despedido", señaló. Y, por otro lado, dijo que es recomendable llevar a los perros sujetados con un arnés, aunque no están homologados aún.

En cuanto al cuidado del vehículo, Bereciartua destacó la importancia de chequear periódicamente el estado de los fluidos del motor. Esto se debe hacer con el auto en un terreno plano, no en bajada ni en subida. "Es recomendable usar guantes y esperar cierta cantidad de tiempo luego de que el auto haya estado en uso", señaló.

Es importante conocer cómo se abre el capot del vehículo que manejamos y la ejecutiva de Stellantis recomendó que los fluidos que hay que revisar cada un par de meses, son:

el aceite, que se debe medir con el medidor que viene en el auto a tal fin: primero se debe limpiar y luego se debe controlar el nivel. el agua del motor (el refrigerante), que es de color rosa y el nivel debe ubicarse entre el más y el menos, que suelen tener marcados los tanques que tiene los autos a modo de guía de control. "Es recomendable usar agua destilada con líquido refrigerante, no de la canilla", dijo. el líquido de frenos, que se ubica en un contenedor que suele estar a la altura de los pedales en el motor y es clave para garantizar la seguridad en el manejo. el líquido de los sapitos, que se debe rellenar siempre con el producto adecuado o con agua destilada con un chorrito de detergente; el agua, que debe ser destilada para evitar que el sarro dañe las mangueras en el largo plazo. Las escobillas del limpiaparabrisas también se deben limpiar con agua, no alcohol, una vez por mes y cada año hay que cambiarlas.

El mantenimiento de los neumáticos

A la hora de cuidar los neumáticos, lo que se debe tener en cuenta es que el caucho vence a cada cinco años. Por eso, más allá de que se usen o no, cada vez que se cumpla ese tiempo desde la fecha de fabricación que tienen impresa en su superficie, deben cambiarse las cubiertas sí o sí.

No obstante, también hay que evaluar el estado de los mismos. "Si están muy planos, no se deben seguir usando porque no garantizan buena adhesión al suelo, generan menor capacidad de frenado y es un riesgo grande", dijo. Esto minimiza los riesgos de "acuaplaning" y deslizamiento en un caso de frenado.

El worshop finaliza con una muestra práctica de cómo cambiar los neumáticos, algo que las mujeres muchas veces piensan que n pueden hacer, pero descubren que es más fácil de lo que pensaron en general. Todas las que pasaron a vivir la experiencia pudieron hacerlo sin ningún problema armadas de un cricket, una rueda de auxilio, las balizas físicas y el chaleco fluorescente, para evitar accidente.