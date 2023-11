Sin acuerdo por el lugar, Javier Milei patea reunión con Alberto Fernández

Las intenciones de llevar a cabo la transición ordenada entre el Gobierno y La Libertad Avanza no había llegado a buen puerto al cierre de esta edición pese a que en ambas tribus aseguraron tener intenciones de que se concrete .

Si bien al cierre de la jornada electoral Presidencia había agendado un encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el mandatario electo Javier Milei para el lunes, lo cierto es que el libertario pateó el encuentro para las próximas horas y, según pudo reconstruir Ámbito, intentará además llevar el cónclave a una locación neutral para no pisar Casa Rosada ni Olivos.

Mientras tanto el ministro de Economía y ahora excandidato a la presidencia por Unión por la Patria, Sergio Massa, se reunió con su equipo en el predio municipal de San Fernando. El tigrense puso a disposición de Alberto Fernández el equipo de transición de economía.

Se trata del viceministro Gabriel Rubinstein; el jefe de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

Vale recordar que ambos tienen viajes al exterior en los próximos días, por lo cual el tiempo apremia. Alberto Fernández se comprometió a viajar a Río de Janeiro, en donde se celebrará entre el 4 al 7 de diciembre la Cumbre del Mercosur. En tanto, Javier Milei anunció que antes de asumir viajará a Estados Unidos a Israel, en una clara muestra de lo que será su política internacional.

Por su parte desde el equipo de LLA publicaron el primero comunicado oficial del partido, en el cual aclararon que “no habrá ningún anuncio de nombramientos respecto a cargos del futuro gobierno hasta el día de la asunción”.

Y agregaron: “Hasta el 10 de diciembre, el Presidente Alberto Fernández y el Ministro de Economía, Sergio Massa, son los responsables constitucionales de la situación de los argentinos”. “Queremos informar que hasta este momento no hay ninguna reunión prevista entre el Presidente Alberto Fernández y el Presidente Electo Javier Milei”, cierra.

En declaraciones radiales, Milei adelantó que, como todos los mandatarios, habitará las instalaciones de la residencia oficial de Olivos y que no irá a la Casa Rosada en el día a día. “Voy a mudarme a Olivos y voy a instalarme ahí así trabajo desde que me despierto hasta que me voy a dormir”, dijo Milei en una entrevista radial. “La idea es poner todo en condiciones en Olivos para estar 7 x 24 conectado con el trabajo”, indicó, y rechazó por ahora usar el despacho presidencial de la Casa de Gobierno.

La vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, se refirió a la transición y consideró que “va a ser difícil porque el kirchnerismo no hace nada fácil”. “El kirchnerismo tiene que terminar el gobierno hasta el día en el cual ellos juraron representar a los argentinos”, sostuvo Villarruel en referencia el 10 de diciembre, día del traspaso de mando.

Su antecesora en el cargo, Cristina Fernández de Kirchner, tiene previsto viajar esta semana a Italia para disertar en el aula magna de la Universidad de Nápoles, aunque anoche se sembraban dudas. El tema de su ponencia, que se desarrollará el 24 de noviembre, será “La insatisfacción democrática”, el mismo eje que planteó en mayo de 2022 en Resistencia, cuando recibió el doctorado honoris causa de la Universidad del Chaco Austral (Uncaus).