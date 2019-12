Polémico ránking de la década: Ronaldo esta por encima de Messi

Desde 2010 se entabló la polémica, quién es mejor futbolista Messi o Cristiano Ronaldo y el medio inglés abrió la polémica porque considera que CR7 comenzó la década como una estrella al ganar la Chanmpions League con el Manchester United y la culminó como un ícono futbolístico tras conquistar en cuatro oportunidades el máximo torneo continental con Real Madrid y constituyéndose en el goleador de dicho certamen en seis ocasiones consecutivas.

Además de remarcar que ganó cuatro Balones de Oro, lo destaca sobre Messi por haber logrado un título local con tres equipos distintos: Manchester United, Real Madrid y Juventus.

Sin embargo Sky Sports destaca por sobre todas las cosas que el astro luso logró títulos con su selección, ganando primero la Eurocopa 2016 y este año la Liga de las Naciones.

No obstante, el sitio no ahorró elogios para Messi, de quien destacó "su brillantez trasciende el azar. Incluso a los 32 años llega a la final de la década tan potente como al principio de la misma. No hay nadie en el deporte, y mucho menos en el fútbol, que pueda afirmar que está funcionando de forma tan constante a un nivel tan asombroso como él".

Sky Sports destaca que el rosarino ganó en la última década cinco de sus seis Balones de Oro, conquistó dos Champions League, seis Ligas de España y más de una docena de distintos títulos con Barcelona, además de marcar 52 goles en 518 partidos.

Sin embargo recalca como su punto negativo su falta de títulos con el seleccionado argentino. "Siempre habrá quienes afirmen que no se lo puede considerar un grande hasta que no gane un gran trofeo internacional con su seleccionado, pero las circunstancias con Argentina no lo ayudaron". El medio remarca que en la última década Argentina tuvo seis entrenadores distintos, mientras que Portugal solo tuvo dos. "La Falta de estabilidad perjudicó las perspectivas de Messi y su historial internacional no lo ayuda", indica.

El ránking de Sky Sports se viralizó por las críticas que recibió, no sólo por el orden de algunos deportistas, sino también por la ausencia de varios.

La polémica comienza, cuando se destaca a Serena Williams como la número 1 de la década. Destacan que logró 12 de sus 23 Grand Slam después de 2010 y que terminó en la cima del ranking ATP en seis de los últimos diez años.

Quien sucede a la menor de las hermanas Williams es el piloto de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, ganador de cinco de los últimos seis campeonatos mundiales. El británico dominó el mundo de la máxima categoría del automovilismo deportivo y se convirtió en un digno heredero de Michael Schumacher.

Además de Serena Williams, hay otro representante del tenis: Novak Djokovic. El serbio aparece en la sexta posición al conquistar 15 de sus 16 Grand Slam desde 2011 a la fecha.

Sorprende que no figuren Roger Federer ni Rafael Nadal, dos de los tenistas más importantes del Siglo XXI con todo lo que consiguieron ambos en la década, ya que el español ganó 13 torneos grandes y el suizo otros cinco desde 2010 hasta hoy. Además, el helvético quebró una marca de longevidad en febrero de 2018, cuando se transformó en el número 1 del ránking más veterano de la historia con 36 años.

El boxeador Floyd Mayweather ocupa la quinta plaza, mientras que la séptima es para el ya retirado Usain Bolt. El top 10 lo completan otras figuras reconocidas como son Tom Brady, Lebron James y Simon Biles. Michael Phelps, Chris Froome, la futbolista Marta o el golfista Rory Mcllroy también están presentes.

Llama la atención la presencia del jugador de dardos Michael van Gerwen o el de Virat Kohli, jugador de cricket, y que Rafa Nadal, y Roger Federer no aparezcan entre los 20 primeros. de la lista.

EL TOP 20