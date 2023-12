Suba de precios complica aprovisionamiento en Antártida

El ministro Luis Petri afronta un escenario complejo en la logística a las bases antárticas ante la vorágine de los aumentos de precios . En la agenda de Defensa y de Cancillería como sucede cada verano desde 1904, los ministerios deben ocuparse de reabastecer la totalidad de las bases antárticas , relevar dotaciones y cumplir programas de ciencia. Los buques asignados y alistados para esa misión en la 120° Campaña Antártica de Verano (CAV) 2023/2024 aún no zarparon -fecha prevista 12 de diciembre- porque la carga: más de 200 toneladas de víveres , 180.000 raciones y otros insumos no están disponibles . Tampoco se embarcó el combustible para funcionamiento de las bases y un lubricante especial de consumo del rompehielos ARA Irízar.

El costo de víveres y otros enseres ronda los $1.900 millones, el combustible otra suma millonaria sideral, a la fecha no se pagaron. El contador Ricardo González, nuevo subsecretario del Servicio Logístico del ministerio cayó en aceite caliente. Los proveedores bajaron la persiana y no entregaron ningún artículo destinado al reaprovisionamiento de las bases. Repiten: “No tenemos precio”, frase acuñada tras los picos inflacionarios y las medidas anunciadas por el ministro Luis Caputo.