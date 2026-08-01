El fenómeno Cabo Verde en el Mundial 2026: la empresa familiar que apostó por el país cuando nadie lo hacía

El combinado nacional africano encontró un respaldo en una compañía que sacó rédito de su enorme participación en la Copa del Mundo.

El paso de Cabo Verde por el Mundial 2026 despertó el interés de todo el planeta del fútbol . En su primera participación consiguieron superar la fase de grupos y fueron el único equipo que no cayó ante el campeón . Pero detrás de este hito deportivo, hay una historia mucho más grande.

El combinado nacional batalló para poder competir con los mayores recursos posibles, aunque no muchos se animaron a ser parte de esta aventura. Entre los que sí aportaron su granito de arena, apareció una pequeña empresa familiar que no tuvo reparos en sumarse a su enorme logro.

Adidas, Nike, Umbro o Puma fueron las marcas más destacadas en el Mundial 2026 entre todas las selecciones. Sin embargo, algunos equipos tuvieron que buscar su indumentaria por otro lado. Ninguna firma importante confiaba en vestir a Cabo Verde , hasta la aparición de un nombre poco conocido en la previa del certamen internacional.

Capelli Sport, marca estadounidense creada en 2011 por George Altirs, no tuvo reparos en aceptar vestir a los Tiburones Azules. Lejos de tener el reconocimiento de su competencia, la apuesta representaba un gran riesgo para una compañía tan pequeña .

Su fundador tuvo la idea de crearla después de dirigir a un club juvenil llamado Cedar Stars Academy. La institución buscaba uniformes, pero ninguna empresa quería combinar los colores elegidos o utilizar el diseño pretendido para la equipación.

Lejos de resignarse, Altirs apostó por fabricar su propia indumentaria. En ese entonces dirigía GMA Accessories, firma dedicada a crear ropa y accesorios para otras marcas. La estrategia resulta reveladora para entender cómo podés encontrar oportunidades donde otros ven descartes: los proyectos rechazados por Nike o Adidas eran tomados por ellos. Así nació su relación con el país africano.

Vozinha fue clave para que Capelli Sport aumentara sus ventas, ya que el arquero cuenta con 29 millones de seguidores en Instagram. Instagram de Vozinha

El acuerdo con Cabo Verde en el Mundial 2026 y cómo crecieron las ventas

El Mundial 2026 se transformó en un verdadero desafío para ambos. Cabo Verde nunca había estado en una Copa del Mundo ni Capelli Sport contemplaba llegar tan rápido a un evento de semejante magnitud.

Lo primero fue buscar un diseño acorde: se inspiraron en el océano Atlántico y en el apodo de "Tiburones Azules" para darle vida a esta camiseta. En vez de reutilizar plantillas como hacen las demás marcas, decidieron que fuera un modelo exclusivo para poder representar la identidad de toda una nación.

La enorme actuación de Cabo Verde, sumada a la gran cantidad de seguidores que obtuvo Vozinha y a que Sidny Lopes Cabral haya anotado el mejor gol del certamen, fueron claves para impulsar las ventas. A la empresa llegaron pedidos de México, Brasil, Australia, Estados Unidos y varios países de Europa, ya que no se conseguían ejemplares en ningún local.

Así, mientras el arquero obtenía millones de seguidores en Instagram y el país se daba a conocer en el mundo del fútbol, la marca consiguió una exposición que años atrás nadie pensaba. De vestir a su propio equipo con sus ideas a pasar a ser parte del nuevo fenómeno de este deporte, solo hubo un factor: darle la oportunidad a una nación que quiso ser la sorpresa del torneo y lo logró.