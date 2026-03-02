El BBVA comenzará a ofrecer transferencias con adelanto de tarjeta de crédito: cómo funciona + Seguir en









De esta forma, se convierte en el primer banco en contar con esta funcionalidad. Cómo se puede usar esta herramienta.

De qué se trata la nueva función del banco. Mariano Fuchila

BBVA anunció la incorporación de una herramienta que permite a sus usuarios realizar transferencias a cualquier alias, CBU o CVU, utilizando el límite disponible de su tarjeta de crédito. Con el objetivo de fortalecer su ecosistema, el banco ofrece una nueva alternativa de financiamiento inmediato para aquellos que necesitan enviar dinero sin utilizar los fondos de su caja de ahorro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"En BBVA buscamos brindar soluciones a necesidades cotidianas, en forma conveniente. Esta nueva funcionalidad responde a un contexto donde la cantidad de pagos a través de transferencias son cada vez mayores, y al mismo tiempo, los clientes buscan opciones más flexibles para financiarse", destacó Mariano Mancurti, Gerente de Medios de Pago & Loyalty de BBVA en Argentina.

Asimismo, el banco suma además la funcionalidad "Aviso de viaje" para la aplicación, mediante la cual los usuarios podrán habilitar sus tarjetas de crédito para realizar compras en el exterior de manera más rápida.

Transferencia bancaria La entidad informó a Ámbito que la tasa es 62% (TNA)/365 multiplicado por los días hasta el vencimiento. En esa línea, las tasas, intereses e IVA sobre intereses se informan en la App previo a la confirmación de la operación.

Cómo funcionan las transferencias con adelanto de tarjeta de crédito Al momento de realizar una transferencia desde APP BBVA, el usuario debe seleccionar su tarjeta de crédito (puede ser Visa o Mastercard) como origen de los fondos al momento de realizar la operación. El sistema procesa la solicitud como un adelanto de efectivo y acredita el dinero al instante en la cuenta de destino, mientras que el monto transferido y los intereses correspondientes se abonan recién en el próximo resumen de la tarjeta.

La funcionalidad se adapta al límite disponible en la tarjeta de cada cliente y ofrece un esquema de costos variable: cuanto más cerca de la fecha de vencimiento se realice la transferencia, menor será el interés abonado, ya que el cálculo es proporcional a los días que faltan para el vencimiento del resumen.