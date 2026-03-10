ANSES ya comenzó con el pago de la Ayuda Escolar Anuales y lo pueden cobrar sólo estas personas

El organismo previsional se encuentra otorgando los primeros pagos de su beneficio para familias, conocido como Ayuda Escolar Anual.

El inicio del ciclo lectivo en la Argentina suele traer consigo un aumento significativo en los gastos de muchas familias. La compra de útiles escolares, mochilas, guardapolvos, uniformes y, en algunos casos, libros , representa un esfuerzo económico importante.

En ese contexto, la Ayuda Escolar Anual se presenta como un ingreso extra que busca aliviar parte del impacto financiero que implica la vuelta a clases.

La Ayuda Escolar Anual es un beneficio otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social , más conocida como ANSES , y está destinado a quienes reciben asignaciones familiares o la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Se trata de un pago que se realiza una vez al año por cada hijo en edad escolar y que, por lo general, se acredita durante marzo , cuando el calendario escolar ya está en marcha en la mayoría de las provincias.

Para acceder al beneficio, las familias deben cumplir con ciertos requisitos vinculados con la situación escolar de los hijos . El principal es acreditar que el niño o adolescente asiste a un establecimiento educativo reconocido por el sistema oficial .

El beneficio alcanza a hijos de entre 4 y 17 años que estén cursando en nivel inicial, primario o secundario. También incluye a estudiantes con discapacidad, en cuyo caso no existe límite de edad para recibir el pago.

Otro requisito fundamental es presentar el certificado de escolaridad, un formulario que confirma que el alumno está inscripto y asistiendo regularmente a clases. Este documento puede cargarse de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES o presentarse de forma presencial en una oficina del organismo.

Si el certificado no se presenta, el pago del beneficio puede quedar suspendido. Por ese motivo, cada año ANSES recuerda a las familias la importancia de mantener actualizada la información escolar de sus hijos.

Según explican desde el organismo, el trámite suele ser rápido y sencillo. Sin embargo, durante el inicio del ciclo lectivo es frecuente que se registren demoras o consultas administrativas, ya que miles de familias realizan la gestión al mismo tiempo para garantizar el cobro del beneficio.

Monto de la Ayuda Escolar y cómo se cobra

La Ayuda Escolar Anual consiste en un pago único por cada hijo que cumpla con los requisitos establecidos por ANSES. El monto del beneficio se actualiza periódicamente de acuerdo con la evolución de las asignaciones familiares y las decisiones que toma el organismo previsional.

Para marzo de 2026, el valor de referencia ronda los $70.000 por hijo, aunque el monto final puede variar según el esquema de actualizaciones vigente o las disposiciones que publique ANSES en cada período. En algunos años, además, el Gobierno nacional suele otorgar refuerzos extraordinarios que incrementan el monto durante el inicio del ciclo lectivo.

El objetivo principal de este beneficio es ayudar a cubrir los gastos más comunes del regreso a clases. En la práctica, muchas familias utilizan este dinero para comprar mochilas, útiles escolares, uniformes o pagar cuotas educativas. Otras optan por reservarlo para gastos que aparecen a lo largo del año, como materiales especiales, actividades escolares o excursiones educativas.

Si bien el monto puede no alcanzar para cubrir todos los costos del ciclo lectivo, algo que muchas familias remarcan cada año, funciona como un apoyo económico puntual en uno de los momentos del año con mayor gasto educativo.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

El pago de la Ayuda Escolar Anual se realiza siguiendo el mismo cronograma que las asignaciones familiares y la AUH. Esto significa que la fecha de cobro depende de la terminación del DNI del titular del beneficio.

Durante marzo de 2026, ANSES comenzó a depositar el dinero junto con el pago mensual de las asignaciones, en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios reciben habitualmente esos ingresos.

El calendario de pagos se organiza de forma escalonada: primero cobran quienes tienen DNI terminados en 0 y 1, luego continúan los números siguientes hasta completar todo el cronograma del mes. Para conocer la fecha exacta de cobro, cada beneficiario puede ingresar a Mi ANSES o consultar en la página oficial del organismo utilizando su CUIL.

En muchos casos, el dinero se acredita automáticamente si el beneficiario ya presentó la documentación escolar correspondiente. Cuando ese trámite no se realizó, el pago puede demorarse hasta que se cargue el certificado de escolaridad.