Octavos de final de la Champions League: goleadas, bloopers y doblete de Julián Álvarez

Cuatro partidos fueron los que abrieron la ronda de ida por octavos de final este martes. Conocé cuales fueron los resultados.

El torneo internacional más importante del fútbol europeo, la Champions League , entró en su etapa más decisiva este martes con el comienzo de los octavos de final . Cuatro partidos fueron los que abrieron esta ronda de la que participan los 16 mejores equipos del certamen.

Los octavos los abrieron el Galatasaray de Mauro Icardi que recibió al Liverpool de Alexis Mac Allister . El equipo turco venció a los dirigidos por Arne Slot por 1-0 con gol de Mario Lemina .

Más tarde, el Barcelona empató en su visita al Newcastle en Saint James Park . Harvey Barnes había puesto el 1-0 para el local a los 86 minutos, pero Lamine Yamal lo empató en el último minuto con un penal.

Por su parte, el Atlético de Madrid de Diego Simeone ya puso un pie en la próxima instancia tras golear al Tottenham de por 5-2, con un doblete de Julián Álvarez y una mala actuación para el recuerdo del arquero del equipo inglés, que tras dos errores debió ser reemplazado a los 16 minutos del primer tiempo.

Por último, el Bayern Múnich no dejó lugar a dudas y goleó al Atalanta por 6-1 en Italia . Los goles del equipo alemán los convirtieron Josip Stanisic, Serge Gnabry, Nicolas Jackson, Jamal Musiala y un doblete de Michael Olise.

Los octavos de la Champions League continuarán este miércoles con los duelos entre: Bodo Glimt y Sporting Lisboa, Bayern Leverkusen y Arsenal, Real Madrid y Manchester City y Chelsea ante PSG.

El arquero del Tottenham cometió dos errores contra el Atlético de Madrid y el DT lo sacó

En la goleada del Atlético de Madrid frente al Tottenham un insólito hecho no pasó desapercibido. Antes del final de la etapa inicial el arquero Antonín Kinský, que tuvo dos errores en el primer y tercer gol, fue reemplazado.

El primer tanto lo marcó Marcos Llorente a los seis minutos. El checo salió jugando desde el fondo, pero le entregó la pelota a un futbolista del "Aleti" y la jugada terminó con el remate del español.

Embed ¡¡MADRUGÓ EL COLCHONERO EN MADRID!! ¡¡GROSERO ERROR DE KINSKY, ASISTENCIA DEL ARAÑA ÁLVAREZ Y GOLAZO DE LLORENTE PARA EL 1-0 VS. TOTTENHAM!!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FkmvRO3b9F — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

En el segundo no tuvo responsabilidad, ya que Antoine Griezmann hizo un gran movimiento para dejarlo mal parado, sin embargo, en el tercero volvió a fallar: recibió un pase, le pifió a la pelota y a los 15 minutos dejó servido el gol para Julián Álvarez, que definió con el arco vació.

Embed JULIÁN ÁLVAREZ Y EL GOL MÁS FÁCIL DE SU CARRERA.



ATLETI 3-0 TOTTENHAM EN 15'.

pic.twitter.com/elVlOnfoVQ https://t.co/jZo63Dw0RT — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 10, 2026

Acto seguido, Igor Tudor, entrenador de los Spurs, decidió sacarlo para que ingrese el italiano Guglielmo Vicario, que habitualmente es titular. Ante el cambio, los hinchas del conjunto español aplaudieron al arquero, que se fue llorando rumbo al vestuario.

Embed Luego de sus dos groseros errores que terminaron en gol y, con el Tottenham perdiendo 3-0, Kinsky fue reemplazado por Vicario a los 17' del primer tiempo... ¿QUÉ TE PARECE?



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0B7zj6KWC4 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

"Llevo 15 años entrenando en el fútbol y nunca me había pasado una situación así. Es increíble. No tengo nada que contar. Antes del partido lo correcto era lo que hice (poner a Kinsky). Era la decisión que tenía que tomar. Es una decisión correcta. Después del partido es fácil decir que no era lo correcto", dijo el entrenador del conjunto inglés.

"Es un gran chico y un gran arquero y muchas veces puede pasar esto de cometer errores. En el comienzo del partido nos hemos visto frágiles y débiles y hemos tenido que tomar la decisión de cambiar", concluyó el técnico