El Gobierno aprobó el procedimiento para reconocer nuevas áreas de conservación de la biodiversidad







A través de la Resolución 446/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes estableció el marco administrativo para identificar y declarar “Otras Medidas Eficaces de Conservación basadas en áreas” (OMEC), una categoría internacional que busca ampliar la protección de ecosistemas terrestres, marinos y costeros en la Argentina.

Esteros del Iberá, una de las zonas clave reconocidas a nivel mundial por su importancia de la biodiversidad.

La medida designa a la Subsecretaría de Ambiente como autoridad de aplicación y a la Dirección Nacional de Recursos Naturales como organismo responsable de implementar el mecanismo de identificación y evaluación de estas zonas, que podrán ubicarse en áreas terrestres, costeras, de aguas continentales y marinas.

Según lo dispuesto, las solicitudes deberán presentarse ante la Dirección Nacional de Recursos Naturales, que informará al Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Además, se crea una Comisión de Evaluación integrada por representantes de distintas direcciones de la Subsecretaría de Ambiente, a la que podrán sumarse especialistas de universidades, organismos científicos y organizaciones de la sociedad civil.

El procedimiento aprobado responde a los compromisos asumidos por la Argentina en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y del Marco Mundial Kunming-Montreal, adoptado en 2022. Allí se promueve la conservación a través de áreas protegidas y de estas nuevas figuras de gestión reconocidas internacionalmente, que incluyen territorios indígenas y tradicionales, con el objetivo de garantizar la conectividad ecológica y el uso sostenible de los recursos naturales.

La resolución lleva la firma del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, y busca fortalecer la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan de Acción 2025-2030 presentados por el país en la última Conferencia de las Partes (COP16) celebrada en Colombia.